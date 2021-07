Deftones et Gojira reportent leur tournée nord-américaine jusqu’au printemps 2022

DEFTONES ont reporté leur tournée nord-américaine annoncée précédemment avec GOJIRA jusqu’au printemps 2022.

Le trek devait initialement avoir lieu l’été dernier avant d’être repoussé, en raison de la pandémie de COVID-19, aux mois d’août et de septembre de cette année.

Plus tôt aujourd’hui, DEFTONES a publié une déclaration sur les réseaux sociaux annonçant une nouvelle fois le report de la tournée. La loi basée à Sacramento, en Californie, a cité « l’incertitude » liée à la crise des coronavirus sur « différents marchés à travers le pays » et a expliqué qu’elle ne voulait pas être « dans une situation où les spectacles doivent être ajustés ou annulés à court terme pour tout ajustement ou réexamen des lignes directrices pendant que nous sommes sur la route. » DEFTONES a également déclaré que le groupe d’ouverture original de la tournée, COQUELICOT, ne participerait pas aux dates reportées.

DEFTONES a écrit: “Comme tout le monde le sait, les décisions difficiles font partie de la vie, et nous en avons fait face récemment. Après beaucoup de réflexion, nous avons pris la décision de reporter notre tournée d’été avec GOJIRA encore une fois.

“Aussi passionné que vous soyez de nous voir, nous le sommes encore plus de remonter sur scène ensemble. Avec l’imminence de la tournée et la pandémie qui dure plus longtemps que prévu, nous nous sommes rendu compte que l’incertitude demeure dans différents Nous ne voulons pas être dans une situation où les spectacles doivent être ajustés ou annulés à court préavis pour tout ajustement ou réexamen des directives pendant que nous sommes sur la route.

“Ce n’est pas une décision facile, mais nous avons estimé nécessaire. Donner à cette tournée un peu plus d’espace pour respirer et nous aider à nous assurer que nous pouvons prendre chaque rendez-vous en toute confiance.

“Nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour votre patience jusqu’à présent, et pour rester un peu plus longtemps. Avril sera là avant que nous le sachions tous.

“Si vous avez acheté des billets pour l’un des spectacles de 2021 et que vous ne pouvez pas assister au spectacle reporté, vous recevrez directement un e-mail vous permettant de demander un remboursement. Pour plus de détails, veuillez visiter Livenation.com/refund. Veuillez conserver votre billets, car ils seront honorés pour les dates 2022. Merci de votre patience et de votre compréhension.”

“Les billets pour les dates ajoutées (Las Vegas, Cincinnati, Nashville) seront mis en vente vendredi 16 juillet à 10 heures locales.

“(Noter: COQUELICOT ne nous rejoindra pas aux dates nord-américaines reportées)

“A bientôt.”

DEFTONES et GOJIRA Dates de la tournée 2022 :

14 avril – Portland, OR – Colisée commémoratif des anciens combattants



16 avril – Seattle, WA – Théâtre WaMu



18 avril – San Francisco, Californie – Bill Graham Civic Auditorium



20 avril – Los Angeles, CA – Théâtre grec



22 avril – Las Vegas, NV – The Cosmopolitan (nouveau spectacle)



23 avril – Phoenix, AZ – Théâtre fédéral de l’Arizona



25 avril – Denver, CO – Ball Arena



28 avril – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Isleta Amphitheatre



30 avril – Houston, Texas – White Oak Music Hall



02 mai – Irving, TX – Le pavillon de Toyota Music Factory



03 mai – San Antonio, TX – AT & T Center



06 mai – Atlanta, GA – Amphithéâtre Cadence Bank à Chastain Park



07 mai – Nashville, TN – Auditorium municipal (nouveau spectacle)



08 mai – Cincinnati, OH – ICON Music Center (nouveau spectacle)



10 mai – Indianapolis, IN – Amphithéâtre TCU au parc d’État de White River



11 mai – Pittsburgh, PA – Petersen Events Center



13 mai – Boston, MA – Agganis Arena



14 mai – Asbury Park, NJ – Stage d’été Stone Pony



15 mai – New York, NY – Quai 17



17 mai – Washington DC – L’hymne



18 mai – Philadelphie, PA – Le Met



19 mai – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena



21 mai – Laval, QC – Place Bell



22 mai – Toronto, ON – Echo Beach



24 mai – Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre à Freedom Hill



26 mai – Milwaukee, WI – Salle de bal des Eagles



27 mai – Chicago, IL – Pavillon Huntington Bank sur l’île du Nord



28 mai – Minneapolis, MN – The Armory

DEFTONES‘ neuvième album, “Oh”, est sorti en septembre dernier via Warner. Le LP a été enregistré à Studios Henson à Los Angeles, en Californie et Studios de l’épave du train à Woodinville, Washington avec un producteur et ingénieur chevronné Date de Terry, qui a déjà travaillé sur les années 1995 “Adrénaline”, 1997 “Autour de la fourrure” et les années 2000 “Poney blanc”.