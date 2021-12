Deftones Frontman’s Crosses publie la couverture de « Goodbye Horses » de Q Lazzarus en tant que single numérique

††† (DES CROIX) – DEFTONES leader Chino Morenole projet avec LOIN guitariste Shaun Lopez – a sorti sa couverture de Q Lazzare‘s « Au revoir les chevaux » en tant que single numérique. La piste était auparavant couverte par ††† (DES CROIX) de retour en 2014.

Plus tôt cette semaine, López a confirmé que ††† (DES CROIX) avait signé un nouvel accord avec Warner Records.

Antérieur à « Au revoir les chevaux »‘ arrivée numérique, ††† (DES CROIX)la dernière sortie de était une reprise de « Le début de la fin » par le groupe électropop des années 90 DE CAUSE À EFFET. Sorti en décembre dernier, il s’agissait de la première nouvelle musique du groupe alternatif depuis son album éponyme sorti en 2014.

Moreno Raconté Le pouls de la radio comment il s’est impliqué dans le groupe en premier lieu, qui a été lancé par López et Chuck Doom. « Shaun et Mandrin travaillaient ensemble pendant un certain temps avant que je n’entre en scène, et il se trouve que je suis arrivé un jour », a-t-il déclaré. chauve-souris, et j’ai en quelque sorte fouiné mon chemin [Laughs] dans le projet. Je pense que leur idée était d’amener un tas de chanteurs différents à, vous savez, juste écrire des morceaux différents, et… ça ne s’est pas produit. »

?? (DES CROIXLe CD de ) comprenait les chansons des deux précédents EP du groupe ainsi que cinq nouveaux morceaux.

Moreno Raconté Pierre roulante sur ?? (DES CROIX)’ : « En écoutant la musique, vous pouvez dire que beaucoup d’influences viennent de l’ère de la new-wave. C’était essentiellement la scène sur laquelle j’ai commencé. J’avais 15 ans. »

Questionné à propos ?? (DES CROIX) l’utilisation massive de la croix dans les images et les titres des chansons du groupe, Moreno a déclaré: « Je pense que beaucoup de groupes sont influencés par le symbolisme religieux et même pas nécessairement par le christianisme ou le catholicisme. Notre groupe ne suit certainement aucun de ceux-ci. C’est plus l’esthétique. L’art, la façon dont cela fonctionne. Le nom initial du groupe allait être FANTÔME SACRÉ. Mais à la dernière minute, un autre groupe est sorti avec le nom, alors Shaun suggéré DES CROIX. C’est un symbole très fort. Trois croix, c’est bien. C’est super à regarder, nous sommes trois dans le groupe. »

?? (DES CROIX) a fait ses débuts en direct en janvier 2012 à The Glass House à Pomona, en Californie.



