Défusion de 2016 : maintenant, le service de l’impôt sur le revenu impose à Grasim une demande d’impôt sur les gains en capital de 8 334 crores de roupies

Le département de l’impôt sur le revenu a soulevé une demande d’impôt sur les plus-values ​​de Rs 8 334 crore sur Grasim Industries, la société phare du groupe Aditya Birla, en relation avec la vente d’actions dans la société du groupe Aditya Birla Capital (ABCL) dans le cadre de la scission de 2016 de entreprises du groupe.

En mars 2019, la société avait reçu une demande d’impôt sur la distribution de dividendes (DDT) de 5 872 crores de roupies liée au même accord de restructuration d’entreprise et avait obtenu une ordonnance de suspension de la Haute Cour de Bombay.

La nouvelle demande d’impôt se rapporte à l’année d’imposition 2018-2019 et comprend des intérêts mais aucune pénalité.

Informant l’ESB de la nouvelle demande fiscale, Grasim Industries a déclaré que “l’entreprise prendrait les mesures appropriées contre ladite ordonnance qui, selon elle, est contraire à l’esprit des lois fiscales”.

La restructuration faisait suite à la fusion d’Aditya Birla Nuvo avec Grasim. Après la fusion, l’activité de services financiers d’Aditya Birla Nuvo a été scindée en ABCL. Le Tribunal national du droit des sociétés d’Ahmedabad a approuvé la scission en 2017.

“Nous nous référons à nos communications antérieures datées du 16 mars 2019 et du 25 mars 2019 informant la ou les bourses de la demande d’impôt sur la distribution de dividendes imposée à la société par le commissaire adjoint à l’impôt sur le revenu (DCIT) et de la suspension ultérieure accordée par l’hon’ ble Cour dans l’affaire, en attendant la décision du Hon’ble Tribunal », a déclaré Grasim dans le dossier de l’ESB.

« En corollaire à l’ordonnance précédente, le savant DCIT a également imposé un impôt sur les plus-values ​​sur la valeur des actions, sans considérer que les actions ont été émises aux actionnaires conformément au plan d’arrangement et qu’aucune contrepartie n’a été reçue par la Société, ce qui pourrait être soumis à l’impôt », a-t-il déclaré.

Le DCIT a évalué les actions émises par la société résultante (ABCL) à 24 037 crores de Rs en tant que contrepartie de la vente pour le transfert de l’entreprise, et a ajouté des gains en capital de 22 772 crores de Rs au revenu de la société dans le cadre de l’évaluation d’examen pour le AY 2018-19 et a adopté le projet d’ordonnance d’évaluation le 30 septembre 2021.

Le fisc avait, dans l’ordonnance antérieure, jugé que la valeur des actions attribuées par ABCL aux actionnaires de Grasim Industries, en contrepartie de la cession et de l’acquisition de l’entreprise scindée par ABCL, équivalait à un dividende, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu .

