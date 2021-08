Nous avons rendu compte hier de la déclaration de Trump concernant la rencontre avec les «merveilleux» parents d’Ashli ​​Babbitt et avons déclaré dans notre titre que c’était la déclaration la plus effrayante et la plus sombre qu’il ait faite depuis des mois. Nous avons reçu un peu de recul sur l’hyperbole, mais il semble que Nancy Pelosi soit encore plus d’accord avec nous. Pelosi appelle McCarthy pour avoir soutenu Donald Trump et ses acolytes, qui disent maintenant que la police était du mauvais côté. De plus, Trump (et des membres du Congrès auparavant) ont proféré des menaces voilées contre l’officier qui a tiré sur Babbitt.

Aussi inexplicable et – comme le dit Pelosi, « méprisable », que cela puisse paraître, la police du Capitole est devenue en quelque sorte « les méchants » lors de l’émeute du 6 janvier. Ce type de blanchiment, le genre qui est aussi intense, sophistiqué et organisé (qui, selon nous, va bien au-delà des capacités de Trump, faites-en ce que vous voudrez) travaille à « rebaptiser » le 6 janvier à l’avantage de la MAGA. Dans les jours qui ont suivi le 6 janvier, McConnell et McCarthy ont tous deux blâmé Trump, tous deux furieux contre les émeutiers. Maintenant, nous devons implorer les républicains de soutenir ces personnes qui ont essayé de garder McCarthy en sécurité alors même qu’il appelait Trump avec fureur ce jour-là.

Soixante-quinze pour cent du mouvement MAGA considère comme un « fait » que l’élection a été volée. Maintenant que le 6 janvier est de plus en plus blanchi à la chaux, les déménageurs de MAGA font passer les émeutiers des criminels aux « combattants de la liberté » (comme nous l’avions prédit il y a un mois), au point que la police était mauvaise pour avoir riposté contre la liberté. combattants.

NOUVEAU : Pelosi spox appelle McCarthy à dénoncer les membres de sa conférence qui attaquent les forces de l’ordre du 6 janvier. “Trop c’est trop. Ces attaques sont dégoûtantes, erronées et une manière totalement inacceptable de traiter les hommes et les femmes qui ont traversé l’enfer pour protéger notre démocratie. pic.twitter.com/kFI0p7WTiI – Andrew Solender (@AndrewSolender) 12 août 2021

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

“Le dernier d’une longue lignée de vils républicains… calomniés, les qualifiant de m*rders et d’ex*tioners…”

Aussi cynique que l’on puisse être, ce n’est jamais assez avec ces gens. Le 7 janvier, nous avons tous soupiré collectivement, ce serait fini, fini, Trump et les MAGA n’y survivraient jamais.

Mais nous y sommes, Pelosi suppliant McCarthy d’empêcher simplement son peuple de s’opposer fermement à la police et de les mettre en danger ? Nous avons dit “le plus effrayant” et “le plus sombre”.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak