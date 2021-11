Dégrader votre argent est la chose morale à faire ?

Il est devenu de plus en plus difficile de cacher le problème de l’inflation. Même sans les chiffres brûlants de l’IPC, l’Américain moyen connaît une augmentation des prix chaque jour à l’épicerie et à la station-service.

Alors qu’il devient de plus en plus difficile d’éliminer l’inflation en tant que transitoire, les apologistes de la banque centrale et du gouvernement fédéral sont passés à une nouvelle stratégie : essayez de vous convaincre que l’inflation est bonne pour vous.

Un chroniqueur du Wall Street Journal a suggéré de déplacer les objectifs d’inflation parce que la hausse des prix est vraiment bonne pour l’économie, alors pourquoi la limiter à 2 % ?

Ensuite, il y a le rédacteur en chef de Bloomberg, Joe Weisenthal. Il soutient qu’il serait « immoral » pour une monnaie de maintenir sa valeur au fil du temps. L’économiste Robert Murphy a démonté celui-ci.

L’article suivant de Robert Murphy a été initialement publié par le Mises Wire. Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de Peter Schiff ou de SchiffGold.

Joe Weisenthal est un éditeur et animateur chez Bloomberg qui a récemment utilisé sa grande plate-forme Twitter pour jeter des pierres sur les faucons de l’inflation. Dans un fil de discussion récent, Weisenthal s’est moqué des personnes préoccupées par la baisse du pouvoir d’achat du dollar américain et a affirmé en fait qu’il serait immoral que la monnaie maintienne sa valeur au fil du temps.

Comme nous le verrons, bien que l’expérience de pensée de Weisenthal sur un voyageur temporel soit un peu fantaisiste, elle nous offre une bonne occasion d’explorer l’économie sous-jacente. L’ensemble de l’épisode souligne, une fois de plus, pourquoi l’école autrichienne fournit au public un phare de lumière au milieu de la confusion de notre expert financier.

Dans le contexte, Weisenthal (et Adam Singer) se moquent des types Ron Paul qui sont contrariés par la baisse constante du pouvoir d’achat du dollar depuis la création de la Fed à la fin de 1913. Weisenthal pense qu’il est absurde de s’attendre à ce que la monnaie réelle maintenir sa valeur marchande pendant un siècle. Pourquoi, qu’est-ce qu’un tel « amasseur » aurait fait pour profiter à la société pendant tout ce temps ?

Réduire l’échelle de temps

Pour aller droit au but, Weisenthal se trompe complètement : il n’y avait rien d’immoral dans l’étalon-or classique et son maintien du pouvoir d’achat du dollar sur de longues périodes. Mais il sera plus facile de cerner la faille dans la pensée de Weisenthal si l’on considère d’abord une histoire simple.

Supposons que Joey soit un adolescent qui tond des pelouses pour un revenu supplémentaire et qu’il gagne généralement 25 $ par week-end. Joey veut acheter une Xbox à 300 $, alors il économise son argent de tonte hebdomadaire sous son matelas. Après trois mois, Joey apporte les 300 $ économisés en espèces au centre commercial et achète les appareils électroniques convoités.

Joe Weisenthal a-t-il un problème avec ce scénario ? L’économie de marché a-t-elle fonctionné de manière immorale en permettant à Joey de transférer son pouvoir d’achat du début de l’été à la fin de l’été ? Joey était-il censé avoir fait quelque chose en plus de tondre les pelouses pour gagner la possibilité de reporter sa consommation potentielle dans le temps ?

J’espère que Weisenthal ne s’opposerait pas à ce que Joey économise sa monnaie au cours de l’été. Mais alors, quelle est la différence de principe entre le report de trois mois de Joey et le voyageur temporel de Weisenthal qui a exécuté un report de consommation de cent ans ?

Commerce de marchandises présent à un prix plus élevé pour les marchandises futures

En fait, non seulement un voyageur dans le temps ne devrait pas être pénalisé pour avoir différé la consommation d’un siècle, mais il devrait être activement récompensé. C’est parce que les biens présents ont plus de valeur que les biens futurs. (Notez que nous entrons ici dans des problèmes très techniques. Le lecteur intéressé peut consulter ma série de podcasts en trois parties – un, deux et trois – pour entendre les détails complexes de la théorie des intérêts dans la tradition autrichienne.)

Donc, pour revenir aux tweets originaux, si un gars en 1921 a deux quarts dans sa poche, et cela lui suffirait pour acheter un délicieux hamburger, alors pour sa volonté d’échanger efficacement son hamburger de 1921 contre un hamburger à être livré en 2021, le gars devrait au moins pouvoir négocier au pair. Et en fait, il serait (normalement) en mesure d’obtenir une promesse pour plus d’un hamburger à l’avenir, puisque les premiers sont plus valorisés. (Ce n’est pas plus mystérieux qu’un présent hamburger échangeant contre plus d’un présent hot-dog.)

Il est facile de comprendre pourquoi, subjectivement, il faudrait promettre aux gens un plus grand nombre de biens à l’avenir pour renoncer à potentiellement consommer leurs biens aujourd’hui. Mais comment, mécaniquement, les emprunteurs peuvent-ils tenir ces promesses ? Comment est-il possible, technologiquement parlant, de transformer 100 unités de biens présents en (disons) 150 unités de biens futurs ?

La réponse est que plus nous sommes prêts à attendre, de manière générale, plus nous pouvons obtenir une sortie physique importante pour une quantité donnée d’entrées d’aujourd’hui. Eugen von Böhm-Bawerk a fait référence à la productivité physique supérieure de processus judicieusement choisis et plus détournés. Par exemple, si un homme est dans les bois et veut puiser l’eau d’un ruisseau dans sa cabane voisine, il a différentes techniques qu’il peut utiliser.

Une méthode très rapide et directe consiste à prendre ses mains en coupe et à faire des allers-retours entre le ruisseau et sa cabine. Cela fournit de l’eau à sa cabine très rapidement, mais le rendement, mesuré en gallons d’eau par heure de travail, est également très faible.

Une méthode intermédiaire serait de creuser deux noix de coco pour en faire de petits seaux, puis de faire des allers-retours armés des biens d’équipement nouvellement créés. Cela prendrait plus de temps pour acheminer l’eau initiale dans sa cabine, mais une fois le processus en cours, cela fournirait beaucoup plus de gallons par heure de travail investi, même en incluant le temps passé à construire les seaux.

Enfin, l’homme pouvait mettre plusieurs mois à creuser un petit chemin du ruisseau à sa cabane, afin que l’eau s’écoule directement jusqu’à lui. Une fois terminés, ses rénovations seraient extrêmement productives si l’on mesurait en termes de volume d’eau par heure de son temps de travail.