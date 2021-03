DEI Tech réinvente l’équité en milieu de travail et attire les investisseurs au milieu d’appels croissants au changement

Des milliers de personnes participent à une marche de protestation Black Lives Matter à Seattle en juin. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Lorsque Kim Vu a rejoint la start-up fintech Remitly en tant que responsable de la diversité et de l’inclusion il y a deux ans, elle a passé des heures à calculer manuellement les chiffres, se démenant pour obtenir un aperçu des équipes réparties dans huit bureaux mondiaux.

Puis la pandémie a frappé, obligeant l’entreprise à passer au travail à distance, et le mouvement Black Lives Matter a mis en lumière les inégalités raciales. Le travail de Vu de connecter et de soutenir les employés est devenu beaucoup plus compliqué, l’envoyant à la recherche de solutions.

Kim Vu. (Remitly Photo)

Cette année, Remitly s’associe à la plate-forme DEI (diversité, équité et inclusion) basée à Seattle, qui rassemble automatiquement des données démographiques sur l’ensemble de l’organisation, en s’appuyant sur un moteur de projection basé sur l’apprentissage automatique pour repérer les tendances, faire des recommandations et suivre buts. Il sert également de guichet unique pour divers programmes et initiatives DEI que Remitly est en cours d’exécution.

«Quand vous pensez au rôle des responsables de la diversité, la plupart des organisations ont des ressources très limitées», a déclaré Vu. «Le COVID a exacerbé ce besoin et la technologie nous permet d’étendre notre capacité à faire ce travail.»

Remitly fait partie des dizaines d’entreprises qui apprennent à naviguer dans les eaux sociales d’une «nouvelle normalité» au milieu de la pression croissante des consommateurs et des régulateurs pour accélérer leurs efforts DEI. Selon LinkedIn, le poste de directeur de la diversité a été le poste de direction à la croissance la plus rapide l’année dernière.

L’accent accru mis sur la responsabilité a également créé des opportunités pour les startups technologiques DEI qui perturbent les systèmes RH hérités, en créant des outils d’analyse de plus en plus sophistiqués pour aider les entreprises à garder le cap. Le nombre de startups DEI a bondi de plus de 80% par rapport à 2019, tandis que le marché a plus que triplé pour atteindre 313 millions de dollars, selon RedThread Research, basé en Californie.

«Toutes les autres parties de l’entreprise disposent des outils et de la technologie nécessaires pour favoriser l’amélioration continue et fournir des résultats à grande échelle», a déclaré Laura Close, cofondatrice d’Inclus. «Nous pensons simplement que les dirigeants de DEI méritent la même capacité.»

Le besoin croissant d’innovation attire également les investisseurs et suscite des transactions lucratives. En janvier, la société de logiciels d’entreprise Workday a acquis Peakon, la start-up d’analyse des personnes et d’engagement des employés, pour 700 millions de dollars en espèces, et prévoit désormais de créer «une plate-forme d’écoute continue» à mesure que les employeurs franchissent différentes étapes, du recrutement à la sortie. Le même mois, la plateforme SaaS basée à Dallas, Kanarys, a levé un tour de table de 3 millions de dollars.

Inclus la co-fondatrice Laura Close.

«Nous pensons que toutes sortes de technologies intéressantes autour de DEI sont à venir», a déclaré Heather Redman, cofondatrice et associée directrice de Flying Fish Partners. «Il existe une excellente technologie, comme Inclus, qui apporte des analyses puissantes et un support pour DEI dans toutes les organisations dans le domaine des RH. Il existe également une excellente technologie qui répond aux besoins de la DEI dans la technologie elle-même. »

Flying Fish Partners «aime» la plate-forme d’audit IA Fairly.ai, a déclaré Redman. Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques potentiels de l’IA dans la création de biais, la startup basée en Ontario s’assure que les algorithmes que les entreprises utilisent pour le recrutement, l’éducation, les finances ou les soins de santé sont fondamentalement équitables.

En novembre dernier, la Securities and Exchange Commission a demandé aux entreprises publiques de divulguer leurs indicateurs de capital humain, ce qui a conduit à des rapports de données DEI plus nuancés pour montrer aux investisseurs comment cela se corrèle avec de meilleurs résultats financiers, selon RedThread Research.

«En ce qui concerne DEI, la course est lancée pour accéder aux données, mais personne ne se demande:« Qu’allons-nous en faire? » dit Fermer d’Inclus.

De la planification de la refonte physique des bureaux dans un monde post-COVID à la formation supplémentaire des gestionnaires à la négociation des avantages en matière de soins de santé, l’analyse peut aider à identifier la bonne stratégie à grande échelle.

«Plus nous avons d’informations à portée de main pour vraiment comprendre les différentes expériences vécues par nos employés, mieux nous pouvons vraiment créer un environnement inclusif», a déclaré M. Vu de Remitly.

Néanmoins, pour de nombreuses entreprises, les progrès ont été lents. Bien que certains géants de la technologie aient pris des engagements répétés en matière de diversité, ils sont encore majoritairement blancs et masculins. Et la pandémie mondiale a eu un impact négatif sur les taux de chômage des femmes et des minorités.

La technologie peut permettre une prise de conscience, elle peut mettre en évidence des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais les gens doivent agir à ce sujet, et vous devez avoir une culture qui appuie cela.

Pendant ce temps, les consommateurs s’impatientent de plus en plus – 80% s’attendent à ce que les entreprises aident à résoudre les «problèmes de société», et 60% achèteront ou boycotteront une marque sur la base de sa position sur l’injustice raciale, selon le baromètre de confiance Edelman.

Sidney James, le fondateur de la plate-forme B2B DEI basée à Seattle, Inyore, a déclaré qu’il pouvait certainement sentir le vent changer dans ses conversations avec les entreprises, qui allouent désormais plus de ressources aux dirigeants de DEI et à leurs besoins. Inyore agit comme un forum interne anonyme pour les employés tout en fournissant aux gestionnaires une analyse des sentiments et des informations basées sur l’IA.

«Tous ces événements actuels ont contribué à propulser cette industrie», a déclaré James, qui espère collecter 3 millions de dollars en investissement de démarrage cette année. «Les investisseurs commenceront certainement à prêter plus d’attention à mesure qu’ils verront les entreprises augmenter leurs budgets dans ce domaine.»

Alors que les analyses et les métriques DEI jouent un rôle de plus en plus crucial pour les entreprises privées et publiques, il ne s’agit pas seulement de logiciels.

La plate-forme d’entretien technique de Seattle Karat utilise «une lentille centrée sur l’humain» pour créer de nouvelles applications d’interview en plus de son infrastructure afin de résoudre les problèmes de recrutement à un niveau systémique, a déclaré Jeffrey Spector, président et co-fondateur de Karat.

La société, dont les clients incluent Roblox, Pinterest et Robinhood, a récemment déployé Brilliant Black Minds, un nouveau programme qui fournit des entretiens gratuits, des commentaires et une aide au développement professionnel pour les ingénieurs logiciels noirs. Karat sélectionne ses enquêteurs sur la base de compétences techniques et générales telles que l’empathie et la clarté, et enregistre ses entretiens pour identifier les erreurs ou les sources de biais.

«Les entrevues sont des moments incroyablement intimes et vulnérables dans le processus d’embauche», a déclaré Spector. «Il est essentiel d’identifier les endroits où la technologie et les personnes sont les plus utiles et les plus sujettes à des biais potentiels.»

La technologie n’est jamais la solution miracle, a déclaré Stacia Garr, cofondatrice de RedThread Research.

«La technologie peut permettre une prise de conscience, elle peut mettre en évidence des choses qui ne fonctionnent pas bien», a déclaré Garr. «Mais les gens doivent agir à ce sujet, et vous devez avoir une culture qui soutient cela. Vous devez avoir des incitations et du renforcement, et encourager les gens à prendre les bonnes décisions. »