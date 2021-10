Deichmann, le “Forrest Gump allemand”. confiant dans l’accomplissement de son exploit de triathlon

10/04/2021 à 06:03 CEST

L’Allemand Jonas Deichmann, qui parcourt le monde en nageant, en vélo et en courant, a assuré ce dimanche que, bien qu’il accumule une fatigue extrême, l’illusion de aider les enfants d’Afrique le conduira à accomplir son exploit.

En septembre 2020 Deichmann a commencé un triathlon autour du monde en Allemagne et, avec le parrainage d’une ONGA la fin, il fera don de vélos à des enfants en Afrique qui ont des difficultés à se rendre à l’école.

« Je travaille avec une ONG qui fournit des vélos aux enfants d’Afrique, des petites villes où il n’y a pas d’école, pour qu’ils puissent y aller, puisque parfois c’est à 15 ou 20 kilomètres. L’éducation est l’avenir “, révélé à Efe.

Surnommé le “Forrest Gump allemand”, Ce dimanche, l’athlète a effectué l’avant-dernière étape du voyage, de Tijuana à Cancun, en 120 jours, une partie du circuit a débuté il y a un peu plus d’un an. Il est arrivé à la ville rurale de Leona Vicario, d’où il partira demain pour la station thermale de Cancun.

Après avoir mangé des tamales et des fruits dans une auberge en bordure de route de la communauté de Saint-Domingue, Deichmann a avoué ressentir de l’émotion d’avoir pu courir autant de kilomètres au Mexique, où il a reçu beaucoup d’affection depuis son arrivée en juin.

“Je suis heureux d’arriver à Cancun, après plus d’un an de voyage et maintenant courir 119 marathons en moins de quatre mois. Je suis très fatigué, surtout à cause de la chaleur du Yucatan. Demain sera le dernier marathon, ma famille est déjà là et beaucoup de gens attendent”, a-t-il déclaré.

La journée de ce dimanche a commencé dans la ville de Nuevo Xcan à partir de cinq heures du matin et s’est terminée après quatre heures de l’après-midi. Il était marqué par des conditions météorologiques très variables qui comprenait de fortes pluies isolées et des températures supérieures à 30 degrés Celsius.

Pour terminer le tour du monde, Jonas doit encore faire un voyage au Portugal, qu’il espère se faire par bateau, s’il parvient à obtenir le transfert en bateau. Après cela, prévoyez de monter sur un vélo pour faire le tour 4 000 kilomètres jusqu’à Munich, en Allemagne.

La barbe poussée et la casquette font partie d’un rêve que l’Allemand est en train de réaliser: imiter le personnage de Forrest Gump.“Forrest Gump a toujours été mon film préféré quand j’étais enfantC’est un personnage très innocent et très bon, c’est pourquoi je savais que si un jour je courais dans un pays, j’allais le faire avec une grosse barbe et le chapeau de Bubba Gump”, a-t-il conclu.