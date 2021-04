Deicide annonce une tournée américaine de l’été 2021 avec Kataklysm, saignement interne

Vétérans du death metal de Floride DÉICIDE entamera une tournée américaine à la fin de l’été. Le soutien pour le trek de 23 dates viendra de KATAKLYSM, HÉMORRAGIE INTERNE et BEGAT THE NEPHILIM. La tournée débutera le 5 août à Tampa, en Floride, et s’arrêtera à Austin, Chicago et New York avant de se terminer le 29 août à Spartanburg, en Caroline du Sud.

KATAKLYSMde Maurizio Iacono commentaires: “[DEICIDE frontman] Glen Benton et je parle des deux groupes qui tournent ensemble depuis un certain temps maintenant. Nous avions prévu que cette tournée ait lieu l’été dernier, mais malheureusement, nous avons été touchés par le virus qui a paralysé le monde avant de l’annoncer. Un an plus tard, à en juger par le succès du vaccin et les progrès réalisés à travers le pays, il y a enfin une lumière au bout du tunnel. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer l’un des premiers emballages métalliques à prendre la route aux États-Unis depuis la pandémie. DÉICIDE, KATAKLYSM et nos amis dans HÉMORRAGIE INTERNE franchira cette première étape tant attendue à travers le pays. Nous prévoyons d’y être vivants et invaincus. Les billets sont en vente aujourd’hui et iront vite. Obtenez le vôtre maintenant! “

Dates confirmées pour la tournée américaine avec DÉCIDER, KATAKLYSM, HÉMORRAGIE INTERNE et BEGAT THE NEPHILIM sont:

05 août – The Orpheum – Tampa, FL



06 août – The Abbey – Orlando, FL



07 août – Hell (The Masquerade) – Atlanta, GA



09 août – Scout Bar – Houston, TX



10 août – Venez le prendre en direct – Austin, TX



11 août – Arbres – Dallas, TX



12 août – Sunshine Theatre – Albuquerque, NM



13 août – Nile Theatre – Mesa, AZ



14 août 1720 – Los Angeles, CA



15 août – Brick by Brick – San Diego, Californie



16 août – Goldfield Trading Post – Roseville, CA



18 août – Théâtre Mesa – Grand Junction, CO



19 août – Metro Music – Salt Lake City, UT



20 août – Théâtre Marquis – Denver, CO



21 août – The Riot Room – Kansas City, CO



22 août – Reggie’s – Chicago, IL



23 août – The Sanctuary – Detroit, MI



24 août – The Crafthouse – Pittsburgh, PA



25 août – Dingbatz – Clifton, NJ



26 août – Jewel Nightclub – Manchester, NH



27 août – Brooklyn Monarch – Brooklyn, NY



28 août – Baltimore Soundstage – Baltimore, MD



29 août – Ground Zero – Spartanburg, SC

En 2019, DÉICIDE s’est séparé du guitariste Mark anglais et l’a remplacé par Chris Cannella.

Anglais rejoint DÉICIDE en 2016 suite au départ du guitariste de longue date Jack Owen.

DÉICIDEle dernier album de “Ouvertures de blasphème”, est sorti en septembre 2018 via Century Media.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview accordée au Tampa Bay Times en 2018 s’il était toujours personnellement motivé à écrire sur le satanisme et le christianisme, Courbé sur a dit: “Honnêtement, j’ai essayé d’écrire sur d’autres choses. J’ai vraiment, mec. Et vous savez quoi? J’ai en fait une chanson sur le nouvel album où je suis arrivé. J’étais comme, ‘Hé les gars, vous voulez lire ces paroles, puis lire les autres? Et ils étaient comme, ‘Oh, wow, allons-y avec l’autre’ – la chanson originale que j’avais écrite, qui est ‘Un avec Satan’. Je m’étais donné le blocage de l’écrivain en essayant d’aller et venir entre les deux. Je ne peux pas. Si je le combat et que j’essaye de le pousser dans une certaine direction autre que celle où il veut aller, je reçois juste le blocage de l’écrivain. “

Pressé de savoir s’il s’identifie toujours comme sataniste, Glen a dit: “Non. J’ai toujours dit ceci: Ils m’identifient comme un sataniste. Je m’identifie comme un libre penseur et un enfant qui a été tourmenté comme tout le monde en grandissant. Ma mère a fait un passage en tant que professeur d’école du dimanche. Mon père était soi-disant catholique, je ne sais pas ce qu’il était. Et ma mère était luthérienne. Ma grand-mère aimait tout le latin – quand elle allait à l’église, on ne pouvait pas le comprendre. On ne parlait pas anglais. . J’étais un petit gamin. Ce tas de trucs m’a effrayé. J’ai eu beaucoup de moments terrifiants en tant qu’enfant avec cette merde. En grandissant, les gens m’appelaient un bâtard diabolique. Ils m’appelaient Damien de ‘Le présage’.

“C’est vraiment étrange, chaque fois que je vais dans des endroits. J’ai joué au Chili plusieurs fois, et quelques jours après y avoir joué, il y avait toujours un tremblement de terre. Quand nous avons joué en Amérique du Sud cette dernière tournée, nous essayions de sortir de là. , et nous avons eu un ouragan qui s’est abattu sur nous d’une direction, et dès que nous sommes sortis de là, ils ont un énorme tremblement de terre.

“C’est bizarre de voir des choses comme ce tournage à Clearwater, ce tournage Stand Your Ground. Mec, ce magasin est juste en face de l’ancien DÉICIDE maison que ma grand-mère possédait. Directement en face du magasin, à côté de Coles Gun Shop. C’est là que DÉICIDE commencé, était dans cette maison. Nous avions l’habitude de répéter dans ce garage. Voici la chose étrange: la veille de ce tournage, j’ai emmené ma fille là-bas. J’ai dit: «Laissez-moi vous montrer où se trouve la vieille maison. J’étais en fait garé juste là à côté de cette place de stationnement où la fusillade a eu lieu, la veille.

«Chaque fois que je vais quelque part, quelque chose de vraiment stupide se produit. J’appelais ça le DÉICIDE nuage noir, mais maintenant je commence à penser qu’il pourrait y avoir quelque chose. C’est en quelque sorte ma vie. “