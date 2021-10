En 2022, les vétérans du death metal de Floride DÉICIDE embarqueront pour une tournée spéciale célébrant le 30e anniversaire de leur deuxième album, « Légion ». Les Glen Benton-fronted outfit interprétera le LP dans son intégralité, ainsi que d’autres morceaux du vaste catalogue du groupe.

Selon Wikipédia, « Légion » « fait partie de DÉICIDEles sorties les plus ambitieuses musicalement de , incorporant des riffs et des structures de chansons plus techniques. Le groupe considère cet album comme le plus difficile et prétend qu’il est trop chaotique. Quand le Hoffmann frères » — guitaristes Éric et Brian — « quitter le groupe, Éric a déclaré que l’une des principales raisons était Courbé sur refusant de jouer des sets plus longs et étant incapable d’effectuer les riffs techniques de guitare basse requis pour ‘Légion’est le matériel. »

Dans une interview en 2004, Courbé sur a déclaré à propos du LP : « Je pense ‘Légion’ était en avance sur son temps. C’était tout simplement trop rapide pour tout le monde à l’époque. Je pense que ça a pris tout le monde au dépourvu. Ils pensaient que nous allions sortir un album de la-di-da, et voici ce putain de morceau de musique, putain de style de musique qui est vraiment exagéré. Tout le monde détestait ça, tous les magazines détestaient ça ; maintenant c’est des années plus tard et tout le monde adore ça. »

En 1995, Courbé sur abattu la perception qu’il était totalement mécontent de « Légion ».

« J’ai fait un commentaire disant que ‘Légion’ nul », Glen dit dans une autre interview. « Maintenant, tout le monde pense que je l’ai détesté. Ce n’est pas vrai. Je n’ai pas détesté le disque. les seules choses que je n’aimais pas, c’est que nous étions pressés par la maison de disques et que la production n’était pas totalement satisfaisante. « Il était une fois la croix » à ‘Légion’, il y a une différence évidente.

« Le problème avec ‘Légion’ était que nous allions juste en studio et jouions, puis essayions de réparer les choses », a-t-il déclaré. « Bien sûr, plus vous faites cela, plus cela enlève le son. »

En 2019, DÉICIDE se sépare du guitariste Marquer l’anglais et l’a remplacé par Chris Cannelle.

Anglais rejoint DÉICIDE en 2016 suite au départ du guitariste de longue date Jack Owen.

DÉICIDEle dernier album de, « Ouvertures du blasphème », est sorti en septembre 2018 via Siècle des médias.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Deicide Official Instagram (@deicideofficial) Mots clés: déicide Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).