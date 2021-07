Deion Sanders a quitté l’événement Media Day après avoir appelé par son prénom

Le membre du Temple de la renommée du football, Deion Sanders, entame sa deuxième saison (et sa première saison non écourtée) en tant qu’entraîneur-chef de Jackson State, et son idée du décorum approprié pour les journalistes et les entraîneurs a déjà besoin de travail.

Sanders était à Birmingham, en Alabama, mardi pour le SWAC Media Day, et il s’est offusqué lorsque Clarion Ledger et le journaliste de USA TODAY Network, Nick Suss, se sont adressés à Deion Sanders par “Deion” même si, euh, c’est son nom.

Selon le rapport de Langston Newcombe du Clarion Ledger, Sanders a quitté l’événement après avoir appelé Suss pour s’être adressé à lui par “Deion” et a affirmé que le journaliste ne s’adresserait jamais à Nick Saban de l’Alabama par “Nick”.

« Vous n’appelez pas Nick Saban,« Nick ». Ne m’appelez pas Deion », a déclaré Sanders à Nick Suss du Clarion Ledger. “Si vous appelez Nick (Saban), Nick, vous serez immédiatement insulté, alors ne me faites pas ça”, a ajouté Sanders plus tard. « Traite-moi comme Nick. »

Malgré l’affirmation de Sanders selon laquelle les journalistes montrent à Saban un niveau de respect différent, vous entendez tous les entraîneurs être appelés par leur prénom à chaque conférence de presse, car c’est ainsi que les humains interagissent les uns avec les autres. Suss a ajouté qu’il appelait également Saban, “Nick”.

Encore une fois, cela arrive à tous les entraîneurs :

J’adore Deion Sanders mais en tant que fan noir d’UGA, je peux confirmer que Kirby Smart s’appelle Kirby (son nom) à chaque conférence de presse press CHACUN. Voici la première question d’aujourd’hui : « Hé, Kirby…. » pic.twitter.com/Qa5dQYDV5C – Faites-moi confiance (@howwetalking) 20 juillet 2021

C’est une chose de s’attendre à ce que vos joueurs vous appellent « entraîneur », mais c’est totalement différent entre les journalistes et les entraîneurs. Ce sont tous des adultes dans un cadre professionnel, donc ils s’appellent par leur nom.

Sanders tweeterait à propos de l’interaction, affirmant que Suss pensait qu’il était “mignon” de s’adresser à Sanders par son prénom.

Jamais sorti de la journée des médias. J’ai prolongé mon temps pour répondre à une autre question et la personne a pensé qu’il était mignon de s’adresser à moi comme il l’a fait. S’il vous plaît, ne permettez pas à un imbécile de vous tromper car alors personne ne saurait vraiment qui est l’imbécile. https://t.co/csbTRNgJvd – COACH PRIME (@DeionSanders) 20 juillet 2021

Pourtant, Nick Saban est appelé “Nick” à chaque conférence de presse, et il ne s’y oppose pas, car pourquoi le ferait-il ? C’est arrivé ici à 5h38.

Cela semble juste une chose étrange de s’énerver.