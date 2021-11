Deion Sanders ‘dans le mix’ pour décrocher un grand poste d’entraîneur de football universitaire

Deion Sanders pourrait faire passer ses compétences d’entraîneur au niveau supérieur. Selon le Ft. Vaut Star-Telegram, Sanders est « carrément dans le mix » pour devenir le prochain entraîneur-chef de TCU. Le Pro Football Hall of Famer est actuellement l’entraîneur-chef de Jackson State où l’équipe est actuellement 8-1 sur l’année.

« Je ne dis pas qu’il va obtenir le poste, je ne dis pas qu’il est le principal candidat à ce stade », a déclaré une source anonyme au Star-Telegram, « mais il est dans le mix. Il était impressionnant. » Sanders aurait été interviewé pour le poste lundi. Si Sanders obtient le poste, il remplacera Gary Patterson, qui est l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la TCU. Patterson a démissionné après avoir été avec l’école pendant plus de 20 ans.

Sanders a été embauché par Jackson State pour être l’entraîneur-chef l’année dernière. Il a raté les trois derniers matchs de l’équipe cette saison en raison d’une opération au pied et prévoit de revenir ce week-end ou « au moins » la semaine prochaine lorsque l’équipe affrontera Alcorn State, selon l’entraîneur-chef par intérim Gary Harrell. Le contrat de Sanders avec Jackson State court jusqu’en 2024, soit 300 000 $ par an.

« Quand ils se sont arrêtés aujourd’hui, j’ai dit » tu sais que je laisse ça, ça doit être Dieu, non ? « », a déclaré Sanders sur son podcast l’année dernière. « Beaucoup de gens vont dire ‘Pourquoi?’ Honnêtement, mec, on m’a proposé des emplois pro, juste pour que les gens sachent. Je pourrais être assistant dans n’importe quel collège, ou entraîneur en chef dans n’importe quel collège, mais à un moment comme celui-ci, Dieu m’a appelé à Jackson State, et moi à ces hommes. »

Sanders est connu pour être l’un des meilleurs joueurs de la NFL de tous les temps. Il a remporté le Super Bowl avec les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco, a été sélectionné huit fois pour le Pro Bowl, sélectionné six fois dans la première équipe All-Pro en tant que demi de coin et deux fois en tant que spécialiste, et a fait deux fois l’équipe All-Decade des années 1990. . Avant de décrocher le poste d’entraîneur-chef à Jackson State, Sanders a été coordinateur offensif à la Trinity Christian School pendant quatre saisons.

« Dans cette génération de football universitaire avec le NIL et le portail de transfert, quelle personne le comprendrait mieux que Deion Sanders? » a dit une source. « La capacité d’entrer dans la salle avec certains de ces grands enfants et de les faire venir éventuellement à TCU est ce qu’il apporterait. « Il a investi beaucoup de temps à apprendre à devenir entraîneur-chef. Je pense qu’il est plus que qualifié pour ce poste. »