Deion Sanders explique comment Jackson State peut remporter le championnat national de football universitaire noir (exclusif)

Deion Sanders est devenu l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Jackson State Tigers l’année dernière et a eu un impact majeur. Cette saison, les Tigers ont affiché une fiche de 11-1 et ont vaincu Prairie View A&M lors du match de championnat SWAC la semaine dernière. Maintenant, Sanders et son équipe se prépareront à jouer dans le Celebration Bowl contre l’État de Caroline du Sud le 18 décembre, qui est de facto le match de championnat national de football universitaire noir. PopCulture.com a récemment rencontré Sanders, qui a révélé comment son équipe peut gagner le grand match.

« Nous devons juste ne pas nous battre et faire ce que nous faisons », a déclaré à PopCulture Sanders, un demi de coin du Temple de la renommée du football professionnel. « Ce que nous avons fait tout au long de la saison a été incroyable. Et nous n’avons joué qu’un seul match lorsque nous nous sommes tous présentés en même temps. Ce que je veux dire par l’attaque, la défense ainsi que les équipes spéciales, nous n’avons exécuté comme des fous qu’une seule fois. le reste des matchs, nous avons joué un rôle difficile. Nous ne nous étions pas battus, mais nous nous sommes imposés. Nous n’avons pas fait de notre mieux. Même le dernier match que nous venons de gagner au championnat SWAC . Nous n’avons pas joué notre meilleur match, mais les enfants ont fait de leur mieux. Et c’est ce dont je suis heureux. «

Le leadership de Sanders a aidé Jackson State à retrouver ses voies gagnantes. Les Tigers ont remporté leurs 17 titres de conférence et le premier depuis 2007. Ils sont également à une victoire de remporter leur quatrième titre national universitaire noir et le premier depuis 1996. Mais quand Sanders a-t-il réalisé que Jackson State avait une chance de faire quelque chose de spécial ?

« J’ai réalisé que le jour de la signature, bien avant, que nous avions acquis un talent merveilleux, que ce talent était inhabituel dans le monde HBCU et que tout ce dont nous avions besoin était d’un peu de temps et que ce temps était le printemps que nous pouvions évaluer que nous pouvions voir ce que nous avions, que nous pouvions apporter les changements possibles et nécessaires et que nous avions mal à partir de ce moment-là », a expliqué Sanders. « Et c’est ce que nous avons fait. Ce que nous sommes en ce moment, nous ne sommes pas surpris. Je sais que cela semble arrogant. Je sais que cela peut sembler un peu arrogant, mais j’ai une citation qui est sur mon mur en ce moment qui dit: » Ne ne laissez pas ma confiance offenser votre insécurité », car nous sommes très confiants en qui nous sommes, ce que nous sommes et comment nous nous déplaçons. »

Alors que Sanders s’assure que son équipe est prête pour le Celebration Bowl, l’ancienne star de la NFL s’assure qu’il a fière allure à chaque fois qu’il sort. Sanders s’est associé à Gillette pour créer le rasoir Gillette x Deion. En plus d’aider les gars à travers le pays à se raser de près, Gillette a également annoncé un don de 50 000 $ à la JSU Tiger Fund Athletic Foundation de la Jackson State University.

« Je me rase tous les jours », a déclaré Sanders. « La seule fois où je ne me rase pas, c’est quand je n’ai pas besoin d’être vu devant qui que ce soit et je sais que je peux laisser sortir le gris et je suis bon avec ça, mais en partenariat avec Gillette, en créant ce superbe rasoir avec mon collier dessus avec mon sifflet de but, mon logo Prime 21 et « bien paraître, se sentir bien », ce que tout le monde comprend est l’une de mes citations les plus célèbres, ça a été un rêve devenu réalité Mais pas seulement cela, comprendre que Gillette est suffisamment avisée et comprend suffisamment notre culture pour faire un don de 50 000 $ au développement académique de Jackson State et de nos étudiants-athlètes est incroyable et prête à égaler 50 000 $ supplémentaires également. »