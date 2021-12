Deion Sanders explique pourquoi il « n’a jamais voulu quitter Atlanta » (exclusif)

Deion Sanders revient là où tout a commencé. Le Pro Football Hall of Famer est l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Jackson State Tigers et ils se rendront à Atlanta pour le Celebration Bowl le 18 décembre. Pour Sanders, jouer pour le championnat national de football universitaire noir de facto à Atlanta est spécial pour lui car il a vécu des moments mémorables dans la ville alors qu’il jouait pour les Falcons d’Atlanta et les Braves d’Atlanta. PopCulture.com a récemment rencontré Sanders, qui a expliqué pourquoi il ne voulait jamais quitter un endroit qu’il appelait chez lui.

« C’est satisfaisant. C’est gratifiant. J’ai hâte d’y être », a déclaré Sanders à PopCulture lorsqu’on lui a demandé de retourner à Atlanta. « J’ai adoré Atlanta. J’ai toujours aimé Atlanta. Je n’ai jamais voulu quitter Atlanta. Atlanta est comme chez moi. La raison pour laquelle je dis cela, c’est parce qu’ils m’ont choisi, et je les ai choisis en provenance de l’État de Floride en 89. Et juste y retourner et voir les gens et voir les sourires et voir les visages de certaines personnes avec qui j’ai commencé ma carrière, c’est une bénédiction et j’ai hâte. Je suis ravi d’y retourner. Je suis ravi d’y retourner de retour avec ma famille, ma nouvelle famille. C’est ma famille Jackson State. »

Avant que Sanders ne devienne l’entraîneur-chef de Jackson State et ne soit intronisé au Temple de la renommée du football professionnel, il était un demi de coin hors pair pour les Falcons et un voltigeur pour les Braves. Sanders a été sélectionné par les Falcons n ° 5 au total lors du repêchage de la NFL de 1989 et a eu un impact immédiat, enregistrant cinq interceptions et un retour de botté de dégagement pour un touché lors de sa saison recrue. Il a fait son premier Pro Bowl en 1991 et a été sélectionné dans la première équipe All-Pro pour la première fois en 1992. Au cours de ses cinq saisons avec les Falcons, Sanders est sans doute devenu le meilleur demi de coin de la ligue, atteignant le Pro Bowl et All-Pro. Équipe trois fois.

Après avoir passé du temps avec les Yankees de New York, Sanders a rejoint les braves en 1991, lorsque l’équipe a commencé sa série de titres de division consécutifs. Sanders a aidé les Braves à atteindre la Série mondiale en 1991 et 1992. Au cours de la saison 1992, Sanders a disputé 97 matchs et atteint 0,304, volé 26 buts et mené la Ligue nationale avec 14 triples. Et en quatre matchs de la Série mondiale 1992, Sanders a produit 0,533 avec quatre points, huit coups sûrs et deux doubles.

Sanders a quitté les Falcons après la saison 1993. En 1994, les Braves ont envoyé Sanders aux Reds de Cincinnati. Il a poursuivi sa carrière au Temple de la renommée de la NFL tout en jouant avec parcimonie en MLB. Sanders n’a peut-être pas eu une longue carrière de football ou de baseball à Atlanta, mais on ne peut nier son impact sur la ville, faisant de lui l’une des figures les plus aimées de l’histoire du sport d’Atlanta.