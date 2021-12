Deion Sanders invite le modèle Instagram à parler aux joueurs de football de Jackson State

Deion Sanders sort des sentiers battus lorsqu’il s’agit de préparer ses joueurs à la vie en dehors du terrain. Le Temple de la renommée du football professionnel et l’entraîneur-chef de l’équipe de football de Jackson State ont récemment invité la mannequin Instagram Brittany Renner à parler à ses joueurs de la possibilité de se glisser dans les DM féminins. Sanders a posté une vidéo de Renner parlant à ses joueurs tout en expliquant pourquoi il a fait le pas.

« C’est ma responsabilité en tant qu’entraîneur de préparer mes jeunes hommes à tout sur le terrain et en dehors », a écrit Sanders. « J’ai fait entrer [Renner]pour les éduquer sur la façon dont se joue le jeu entre l’homme et la femme à leur âge et à leur stade. Le message n’est peut-être pas pour tout le monde, mais croyez-moi, il est pour quelqu’un. En discutant avec les joueurs, Renner a révélé que seuls certains utilisateurs peuvent lui envoyer un message.

« Mes DM sont comme un magasin Nike, ce ne sont que des chèques bleus », a-t-elle déclaré, selon Saturday Down South. « … Honnêtement, lorsque vous atteignez un certain statut, vous pouvez avoir le choix de la litière. Je parle de gros frappeurs, de certains de vos rappeurs préférés, de joueurs de la NBA, de joueurs de football. Pour moi, une fois que vous atteignez ce niveau de popularité, le monde est votre huître. » Elle a poursuivi en disant que vous pouvez l’utiliser à votre avantage ou en abuser.

« Tout le monde veut quelque chose », a-t-elle déclaré. « Même si nous avons tous les deux notre propre truc. Je suis toujours avec vous, c’est une bonne idée parce que vous augmentez mon stock. J’augmente votre stock, c’est aussi simple que cela. C’est comme donner et recevoir, mais vous devez être conscient de ce pour quoi vous vous inscrivez. »

Renner sortait avec la star de la NBA PJ Washington, et les deux partagent un fils. Elle a rompu avec Washington quelques mois après la naissance de leur fils, et Washington irait sur les réseaux sociaux pour accuser Renner d’avoir simulé leur relation. Renner a posté la vidéo d’elle parlant aux joueurs de Jackson State et a parlé des rumeurs à son sujet.

« J’ai pleuré presque tous les jours pendant des mois parce que non seulement j’étais gêné, mais j’étais aussi très déçu par la personne en qui je croyais », a écrit Renner. « Être jeté aux loups avec des tweets disant que je faisais semblant était la chose la plus blessante dans toute cette épreuve. Je suis beaucoup de choses mais UN MENTEUR N’A JAMAIS ÉTÉ UN !!! Je suis libre maintenant. »