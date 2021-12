Deion Sanders nie avoir payé la meilleure recrue Travis Hunter pour venir dans l’État de Jackson

Deion Sanders dit que Jackson State n’a absolument pas payé la meilleure recrue Travis Hunter venir à l’école… expliquant jeudi : « Nous n’avons pas d’argent ! »

Après que Prime ait renversé le ballon HS de son engagement dans l’État de Floride envers JSU le Jour de signature Mercredi… des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles JSU avait déchargé de l’argent sous la forme d’accords NIL pour le faire signer sur la ligne pointillée.

Travis Hunter lance les chapeaux de Georgia, FSU et Auburn et se rend à Jackson State.

Vidéo : @11AliveSports pic.twitter.com/CbZhS1TGqQ – Dayne Young (@dayneyoung) 15 décembre 2021 @dayneyoung

En fait, il y a eu des discussions sur Internet selon lesquelles il y avait eu une sorte d’accord avec la première recrue globale du pays qui impliquait plus d’un million de dollars.

Mais, Deion a abattu tout cela en parlant avec Max Kellerman, Keyshawn Johnson et Jay Williams jeudi… disant qu’il n’y avait pas d’argent impliqué pour amener Hunter à JSU.

« Nous n’avons pas payé », a déclaré Sanders. « Nous n’avons pas d’argent ! Nous n’avons pas d’argent ! Un million et demi ? J’ai entendu un million et demi. Et j’ai entendu Dave Portnoy chez Barstool, c’est le plus gros mensonge que j’aie jamais entendu. »

« Vous savez ce que c’est? » l’entraîneur-chef des Tigres a poursuivi. « Cela signifie que nous vous avons botté les fesses, nous avons pris ce qui nous appartenait. Et maintenant, vous devez trouver une excuse. »

« Personne ne donne un million et demi. Je ne paierais pas un million et demi à mon fils ! Comment vais-je entraîner un gars qui gagne plus que moi ?! »

Quant à la façon dont Sanders dit qu’il a en fait poussé Hunter à revenir à son programme – Prime a dit aux gars qu’il avait garanti à Hunter qu’il jouerait dans les deux sens, et il a également déclaré qu’une visite à JSU pour son match de retour plus tôt cette année était ce qui a vraiment scellé l’affaire pour l’adolescent.

Hunter devrait se préparer pour JSU l’automne prochain … et il n’est pas difficile de voir que Deion est pompé pour voir tout cela se dérouler.

« Quand je vous dis qu’il l’a compris », a déclaré Sanders à propos de sa nouvelle star. « Il. J’ai. Ça. ‘Ça.' »