Deion Sanders retourne la première recrue globale de l’État de Floride à l’État de Jackson

Deion Sanders vient de signer la meilleure recrue de football universitaire du pays. Mercredi, le demi de coin Travis Hunter a annoncé qu’il avait inversé son engagement de Florida State à Jackson State et est l’un des premiers joueurs depuis que les classements de recrutement ont commencé à signer avec une école FCS, selon ESPN. Hunter a joué au football au lycée Collins Hill High School à Suwanee, en Géorgie et s’est engagé dans l’État de Floride depuis mars 2020.

« L’État de Floride a toujours été un phare pour moi », a écrit Hunter dans son message Twitter. « J’ai grandi là-bas, c’est là que sont mes racines, et je n’ai jamais douté que je jouerais pour les Séminoles. C’est un rêve difficile à abandonner, mais parfois nous sommes appelés à entrer dans un avenir plus grand que celui-là nous avons imaginé pour nous-mêmes. Pour moi, cet avenir est à Jackson State University. «

JE CROIS @GoJSUTigersFB @barstoolsports @SMAC pic.twitter.com/jYDXU7keWX – COACH PRIME (@DeionSanders) 15 décembre 2021

Sanders a été nommé entraîneur-chef de Jackson State l’année dernière et a transformé l’équipe très rapidement. Après une solide saison printanière plus tôt cette année, Jackson State a eu une saison d’automne 2021 inoubliable, terminant l’année avec une fiche de 11-1 et son premier championnat SWAC depuis 2007. Les Tigers joueront désormais dans le Celebration Bowl samedi et regarderont pour remporter leur premier championnat national universitaire noir depuis 1996.

« J’ai réalisé que le jour de la signature, bien avant, que nous avions acquis un talent merveilleux, que ce talent était inhabituel dans le monde HBCU et que tout ce dont nous avions besoin était d’un peu de temps et que ce temps était le printemps que nous pouvions évaluer que nous pouvions voir ce que nous avions, que nous pouvions apporter les changements possibles et nécessaires et que nous avions mal à partir de ce moment-là », a déclaré Sanders à PopCulture.com lorsqu’on lui a demandé quand il s’est rendu compte que son équipe était spéciale. « Et c’est ce que nous avons fait. Ce que nous sommes en ce moment, nous ne sommes pas surpris. Je sais que cela semble arrogant. Je sais que cela peut sembler un peu arrogant, mais j’ai une citation qui est sur mon mur en ce moment qui dit: » Ne ne laissez pas ma confiance offenser votre insécurité », car nous sommes très confiants en qui nous sommes, ce que nous sommes et comment nous nous déplaçons. »

Hunter était un joueur à double sens pour Collins Hill mais jouera probablement le demi de coin à Jackson State, selon 247Sports. Bien qu’il ait raté cinq matchs la saison dernière, Hunter a mené Collins Hills à un championnat d’État, terminant avec 1 128 verges sur réception et 10 touchés en neuf matchs. Il a également enregistré 20,5 plaqués et quatre interceptions au poste de demi de coin.