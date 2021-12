Deion Sanders révèle quand il savait qu’il voulait être entraîneur (exclusif)

Deion Sanders profite de son temps en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe de football des Jackson State Tigers. Il a mené Jackson State à une fiche de 11-1 cette saison et jouera pour un championnat national de football universitaire noir samedi lorsque son équipe affrontera l’État de Caroline du Sud dans le Celebration Bowl. Mais quand Sanders, un demi de coin du Temple de la renommée du football professionnel, a-t-il voulu être entraîneur? PopCulture.com a récemment rencontré Sanders, qui a expliqué comment sa carrière d’entraîneur a commencé pendant son séjour à Florida State.

« Je pense que beaucoup de grands joueurs – et je ne suis pas arrogant quoi que ce soit – sont des entraîneurs à leur niveau de perspective », a déclaré Sanders à PopCulture. « Quand j’étais dans l’État de Floride, la façon dont je dirigeais était un peu l’entraînement. Quand j’étais dans la NFL, la façon dont je dirigeais était un peu l’entraînement. Donc, je prenais des gars pour les garder après l’entraînement pour m’assurer que nous travaillions sur certains des nécessités de la vie. J’emmenais des gars pour leur apprendre à regarder un film afin qu’ils puissent migrer vers un autre niveau. Quand je jouais au jeu, je leur apprenais le style de vie. Je prenais le contrôle des finances des autres jeunes hommes pour m’assurer qu’ils ont eu de l’argent peu de temps après, ils ont pris leur retraite. Et même lorsqu’ils ont joué et ont pris soin de leur maison, payé leur assurance et payé leurs paiements de voiture. J’ai fait des choses formidables. »

Sanders a ensuite expliqué comment il s’était rendu là où il se trouve maintenant. « J’ai donc entraîné des jeunes, j’ai entraîné des enfants de 5 et 6 ans », a-t-il déclaré. « J’ai entraîné jusqu’au lycée. J’ai entraîné tous les matchs américains, je pense pendant 12 ans consécutifs. Donc ce truc d’entraîneur n’est pas nouveau pour moi, mais je vous promets que c’est vrai pour moi.

« C’est qui je suis, ce que je suis. Et c’est comme ça que je descends. C’est là que Dieu m’a appelé. C’est pourquoi je suis si à l’aise », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je suis si en paix et dans la joie. Et j’aime ce que je fais. Et je fais ce que j’aime. Je n’ai pas encore passé une journée au travail. C’est la vie pour moi, mec. Et je l’aime . »

Sanders a été nommé entraîneur de l’année SWAC et a également remporté le prix Eddie Robinson de l’entraîneur de l’année FCS. Non seulement Sanders est un entraîneur d’élite, mais il sait également recruter car il a récemment décroché la meilleure recrue du comté, le demi de coin Travis Hunter qui s’était engagé dans l’État de Floride. Hunter est le premier joueur cinq étoiles à signer avec une école FCS.