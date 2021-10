Deirdre O’Brien et Lisa Jackson d’Apple parmi les “femmes les plus puissantes” de Fortune

Le magazine Fortune a publié sa liste annuelle des « Femmes les plus influentes », et Deirdre O’Brien, vice-présidente principale de la vente au détail et des personnes, et Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales, en font partie.

O’Brien (photo ci-dessus) est le plus haut responsable des ressources humaines d’Apple et le patron du commerce de détail. Jackson, en plus d’être le personnage qui a expliqué à tout le monde lors de la keynote de l’iPhone 12 pourquoi Apple retirait le bloc d’alimentation de ses boîtiers, mène également l’entreprise vers un avenir neutre en carbone d’ici 2030.

Cette année, O’Brien et Jackson ont tous deux grimpé de deux positions. O’Brien était classée 29 est maintenant classée 27, et Jackson avait 35 ans et maintenant elle en a 33.

Dans un bref profil, voici comment O’Brien est décrit :

Les responsabilités d’O’Brien touchent 147 000 employés et des millions de consommateurs. Elle a aidé à formuler les plans de retour au travail d’Apple et fait évoluer sa stratégie de magasin physique, notamment en ajoutant des comptoirs express où les acheteurs peuvent récupérer des commandes en ligne et en lançant un projet en magasin pour aider à encadrer les jeunes créatifs.

Lisa Jackson, au centre

Voici le profil de Jackson :

Alors que les critiques soutiennent toujours que les produits Apple entraînent directement des dommages environnementaux, sous la direction de Jackson, le géant de la technologie a signalé une baisse de 10 % de son empreinte carbone de 2019 à fin 2020. Jackson a pris en charge un nouveau fonds de restauration de 200 millions de dollars en avril, qui vise investir dans des projets forestiers qui éliminent au moins 1 million de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an, tout en réalisant un profit pour les investisseurs. Elle a également contribué à renforcer la capacité d’Apple à expédier tous les iPhone, iPad, montres Apple et MacBook nouvellement commercialisés avec un emballage en fibre à 90 % au cours de l’exercice 2020 dans le but de concrétiser l’engagement de l’entreprise à éliminer tous les plastiques de l’emballage des produits d’ici 2025.

Fortune note également que Jackson a aidé Apple à créer le Propel Center basé à Atlanta, qui servira de plaque tournante pour les collèges et universités historiquement noirs.

Les deux dirigeants d’Apple jouent un rôle crucial dans l’entreprise. Alors qu’O’Brien a traité COVID-19 à la fois pour les employés de l’entreprise et ses clients de détail, le SVP d’Apple est également confronté à un mouvement sans précédent parmi les employés qui ne se sentent pas entendus.

Jackson est l’une des voix les plus importantes dans le parcours d’Apple pour devenir une entreprise à zéro net. Récemment, elle a participé au Sommet mondial autrichien et a appelé à l’action contre le changement climatique.

Apple est déjà climatiquement neutre aujourd’hui et nous avons engagé l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement et l’utilisation de nos produits pour 2030 climatiquement neutre. Pour s’attaquer au problème du changement climatique mondial, les entreprises doivent montrer que la neutralité climatique est possible et travailler avec les gouvernements pour parvenir à un changement systémique.

Vous pouvez lire le profil complet d’O’Brien ici et celui de Jackson ici.

