Déjà préparé ? Les chaînes d’approvisionnement se préparent à l’effondrement ⋆ 10z viral

Le port de LA craint la répétition du “cauchemar de l’expédition” alors que la Chine se verrouille

Le 13 août ZeroHedge rapports:

Hier, nous avons signalé qu’avec des taux de transport de conteneurs atteignant déjà des niveaux jamais vus auparavant dans un chaos continu dans le transport transpacifique en raison d’arriérés de port massifs et de retards de production en Chine en raison de l’assaut incessant du covid désormais endémique, un nouveau et même une plus grande flambée des prix était sur le pont – un résultat qui annihilerait les espoirs de renormalisation d’une inflation galopante – en raison de la fermeture partielle (pour l’instant) du port le plus fréquenté de Chine en volume (et du troisième plus grand port à conteneurs au monde après Shanghai et Singapour ) lorsque les opérations au terminal à conteneurs de Ningbo Meishan, également appelé terminal de Meishan, ont été immédiatement suspendues suite aux résultats positifs du test Covid.

Eh bien, il n’a pas fallu trop de temps à Bloomberg pour signaler que la propagation de la variante delta pourrait “conduire à une répétition des cauchemars maritimes de l’année dernière”, et pour confirmation, ne cherchez pas plus loin que le port de Los Angeles, le poste le plus achalandé du pays. , qui a vu ses volumes baisser en juin à cause d’une épidémie de Covid au port de Yantian en Chine, et qui se prépare à une autre baisse potentielle en raison de la dernière fermeture du port de Ningbo-Zhoushan en Chine, a déclaré un porte-parole.

Anton Posner, PDG de la société de gestion de la chaîne d’approvisionnement Mercury Resources, a déclaré que de nombreuses entreprises affrétant des navires ajoutent déjà des clauses de contrat Covid comme assurance afin qu’elles n’aient pas à payer pour les navires échoués.

Et voici le problème central avec tous ceux qui approuvent un pic d’inflation « transitoire » capturé dans un extrait sonore parfait : juste au moment où il semblait que les choses commençaient à se calmer, « et nous sommes maintenant dans des retards delta », a déclaré Emmanouil Xidias, associé chez Ifchor North America LLC. « Vous allez avoir un coup secondaire.“

