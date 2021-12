Déjà stable en son temps à l’UFC, Manel Kape demande à Alexandre Pantoja de se venger

Promesse de la division poids mouche, l’Angolais Manel Kape est déjà clair sur le chemin qu’il veut parcourir pour atteindre la ceinture de division.

Dans une interview avec accro au MMA, l’ancien champion de Rizin FF a demandé vengeance devant Alexandre Pantoja ou un combat avec Kai Kara-France.

« Les combats qui m’excitent sont Kai Kara-France ou Pantoja. Je ne pense pas qu’ils acceptent, mais je veux Kai Kara ou Pantoja. Je devrais me battre en février avec Tim Elliott, mais le rejet. Au début, il a accepté, puis il a rejeté le combat. Je devrais me battre en février », révélé Manel.

Kai Kara-France, qui a assommé Cody Garbrandt dans UFC 269, a demandé un coup à la ceinture dans son prochain combat, mais Kapé Il pense qu’il n’atteindra pas son objectif pour le moment et a minimisé sa victoire contre l’ancien champion.

« Il ne mérite pas le combat. C’est une folle. Fou ce qu’il dit. Cody est un bon nom. 100 pourcent. C’est un bon nom. Il était un ancien champion, mais au poids coq. Maintenant, en poids mouche c’est totalement différent » conclu Kapé.

Numéro six au classement poids mouche, Manel fait quatre combats dans 2021, perdre les deux premiers et gagner les deux suivants, en face Ode Osbourne Oui Zhalgas Joumagoulov. Son record est 17-6, avec 11 victoires pour KO / TKO et 6 en guise d’achèvement.

