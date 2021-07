Deja Vu: cinq signes avant-coureurs que le Bayern Munich va connaître une saison difficile sous Julian Nagelsmann

Appelez-moi paranoïaque (s’il vous plaît, cela aide avec les mesures d’engagement) mais en tant que fan du Bayern Munich qui a tendance à trop réfléchir, cette saison à venir pue quelque chose de louche. Sachant à quel point les dieux du football ont un penchant pour le recyclage des vieux scripts, le club risque de connaître une mauvaise passe en 2021/2022, parallèlement à 2016/2017 lorsque Carlo Ancelotti a succédé à Pep Guardiola.

Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ? Eh bien, il existe des similitudes étranges entre la situation actuelle du Bayern et celle de la pré-saison 2016. Racontons-en quelques-uns et parlons de la façon dont ils peuvent nous avertir des choses à venir.

Un euro décevant

Pour la deuxième fois consécutive, le Bayern Munich a réalisé un parcours très décevant à l’Euro. L’Euro 2020 a sans doute été bien pire pour nos joueurs que l’Euro 2016, et le fait que chaque joueur du Bayern ait été éliminé avant les quarts de finale ne reflète pas bien un club de ce calibre.

Bien sûr, les parallèles ne sont que superficiels, et il y a des circonstances atténuantes à cela. Robert Lewandowski a fait de son mieux en portant cette pathétique équipe nationale polonaise, tandis que l’Allemagne était paralysée par Joachim Low. La France, quant à elle, a joué un tournoi médiocre et a implosé contre la Suisse, et la plupart du contingent du Bayern ont été à peine impliqués.

Cependant, il y a quelque chose à dire sur la façon dont un Euros collectivement médiocre peut avoir un effet sur le moral des joueurs. Thomas Muller, par exemple, a connu sa pire saison individuelle en 16/17 (juste après l’Euro 2016). Bien que 15/16 soit sa meilleure saison à l’époque, il n’a pas pu reproduire sa forme après un mauvais tournoi. Une fois de plus, il fait face à la perspective de reprendre après une campagne internationale difficile, et avec le poids d’une meilleure saison en carrière (2020/2021) qui pèse sur sa tête.

Pendant ce temps, les Euros privent également la plupart des stars du Bayern d’un repos approprié et d’une longue pré-saison, ce qui est particulièrement problématique lorsqu’un nouvel entraîneur est à la barre. Bien que les parallèles avec 2016 ne soient peut-être qu’une coïncidence, il pourrait y avoir des effets tangibles sur le club l’année prochaine.

La star-signature étant un défenseur central

En 2016, il y avait Mats Hummels. En 2021, nous avons Dayot Upamecano. Les deux ont été salués comme certains des meilleurs défenseurs centraux de la Bundesliga et ont tous deux acheté à un rival direct. Leurs frais de transfert sont même similaires, ce qui montre une gestion aiguë par le conseil d’administration à la suite de l’inflation des prix à travers l’Europe.

Cependant, ce n’est pas exactement le genre de signature qui fera passer le Bayern au niveau supérieur. Upa est un grand joueur, et il s’intégrera probablement directement dans la configuration après une certaine acclimatation. Cependant, un CB n’est presque jamais le genre de signature qui change la donne qu’un attaquant ou un milieu de terrain peut être, et ce changeur de jeu est ce qui manque à la fenêtre de transfert du Bayern cette année. Quand c’est arrivé en 2016, nous n’avons pas vu le problème jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Ce même scénario pourrait-il se reproduire ?

Étranges parallèles entre les nouveaux entraîneurs

Carlo a porté cette expression tout au long de sa carrière au Bayern.

J’aime Julian Nagelsmann. Je pense que c’est un excellent entraîneur et je le veux au Bayern depuis des années, depuis qu’il a pratiquement chassé Carlo de la ville à l’époque. Mais les gens devraient se rappeler que, lorsque Carlo Ancelotti a été embauché, les gens pensaient qu’il était l’homme parfait pour succéder à Pep Guardiola.

Carlo, pour sa part, a déclaré que très peu de choses changeraient au début et qu’il voulait simplement donner à son équipe plus d’options pour jouer avec. C’est très similaire à ce que Nagelsmann a dit lors de ses conférences de presse d’ouverture, en particulier en référence à la formation 3-4-3.

Maintenant, je ne pense pas que Carlo Ancelotti et Julian Nagelsmann soient le même type d’entraîneur, loin de là. Nagelsmann semble mieux correspondre à l’énergie du Bayern et il a clairement une meilleure compréhension de sa vision du club. Cependant, le travail du Bayern réagit étrangement aux nouveaux entraîneurs – qui sait où le joueur de 33 ans pourrait faire un faux pas ?

Optimisme sans fondement

Il y a beaucoup d’optimisme dans la base de fans du Bayern en ce moment, mais il est difficile de voir d’où cela vient. La majeure partie est fondée sur des hypothèses autour de Nageslmann – qu’il peut apporter des améliorations à l’équipe que Flick laisse derrière lui et faire passer le Bayern au niveau supérieur. Cependant, la logique est erronée.

Comment améliorez-vous exactement ce que Flick a fait ? L’homme nous fait jouer l’un des meilleurs footballs que ce club ait jamais vu, et il a remporté le sextuple en le faisant. Qu’est-ce que Nagelsmann peut vraiment apporter à la table qui l’emporte sur l’équipe Bayern 2020 de Flick? L’équipe n’a fait aucun renforcement significatif au cours des deux dernières années – l’équipe 2021-22 est plus faible que celle avec laquelle Niko Kovac a commencé au début de 2019-20 (la saison où il a été licencié). Les vétérans décédés comme Thiago Alcantara, David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez n’ont pas été remplacés. Entre cela et le manque de signatures, les chances sont contre Nagelsmann – il doit améliorer la grande saison de tous les temps de Flick, avec moins de ressources que Flick avait à sa disposition.

Cela ressemble beaucoup à ce qu’il a ressenti en 2016. On s’attendait à ce qu’Ancelotti fasse passer l’équipe de Guardiola au niveau supérieur, la libérant du tiki-taka espagnol ennuyeux et libérant le véritable potentiel des joueurs. En fait, il s’est avéré que Pep tirait le meilleur parti de son équipe, et Ancelotti s’est débattu pour essayer de faire quelque chose de différent. Il a expérimenté un 4-3-3 et un 4-3-2-1, mais ils ont tous fini par être inférieurs au 4-2-3-1 pour lequel l’équipe a été construite.

Il est facile de voir Nagelsmann tomber dans le même piège – ayant reçu le mandat d’améliorer l’équipe, mais aucun moyen clair de le faire. Les gens sous-estiment vraiment l’ampleur du travail qui lui a été confié.

Nagelsmann : “Mais naturellement, la Ligue des champions est aussi un grand rêve, pour le club et bien sûr pour moi. Je ne veux donc pas privilégier l’un ou l’autre pour le moment. Nous visons à gagner tous les trophées.” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 juillet 2021

Une refonte du staff technique

Ce n’est la faute de personne (vous pouvez blâmer Brazzo ou Flick mais à la fin, c’est l’une de ces choses qui se passe) mais le Bayern Munich se dirige vers la nouvelle saison avec un personnel d’entraîneurs radicalement remanié. Hansi Flick a emmené Danny Rohl avec lui à la DFB, tandis que Hermann Gerland et Miroslav Klose ont démissionné. Pendant ce temps, le Bayern a payé le gros lot pour que les assistants de Nagelmann à Leipzig le suivent à Munich.

Lors de sa première séance, Julian Nagelsmann a commenté chaque action, donné des conseils à chaque joueur, corrigé même les plus petites erreurs immédiatement, ce qui rappelait beaucoup Pep Guardiola. [Bild] pic.twitter.com/95lpdeEBcm – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 juillet 2021

La chute d’Ancelotti est survenue parce qu’il a amené avec lui une foule de personnes du Real Madrid, dont Paul Clement (son assistant), son fils Davide et l’entraîneur de fitness douteux Giovanni Mauri. L’assistant de longue date Hermann Gerland a quant à lui pris un poste sur le campus.

Le népotisme et la discorde étaient si graves sous le règne d’Ancelotti que le Bayern a fini par imposer une règle selon laquelle les entraîneurs ne pouvaient plus amener tout leur personnel avec eux à Munich – c’est pourquoi Niko Kovac ne pouvait avoir que son frère Robert travaillant avec lui.

Cependant, avec Nagelsmann qui repart avec un personnel majoritairement nouveau, il semble que les choses pourraient à nouveau dérailler. Bien que je doute que Nagelsmann s’engage dans le même niveau de népotisme qu’Ancelotti, l’absence de Gerland pourrait être un catalyseur qui attise la méconnaissance et engendre la discorde dans les rangs de l’équipe.

Conclusion

Il est difficile de tirer des conclusions de certains parallèles fortuits entre des scénarios distants de cinq ans, mais il y a quelque chose à dire sur la situation dans laquelle se trouve le Bayern. Les deux dernières embauches d’entraîneurs permanents du club ont été d’énormes flops (Ancelotti et Kovac) qui ont dû être libérés sous caution. par des candidats intérimaires d’urgence (Jupp et Hansi). Trouver le bon entraîneur pour ce club est une chose très délicate.

Nagelsmann a toutes les chances contre lui. Il reprend une équipe affaiblie et doit suivre le mastodonte conquérant de Flick. Les fans du Bayern Munich ont des attentes extrêmement élevées pour lui, mais ils peuvent être impossibles à atteindre. Voyons comment ça se passe.