Dèjá Vu, le nouveau trailer de Matrix qui fait allusion à l’intrigue de Resurrection | Divertissement

Nous ne sommes qu’à quelques semaines d’assister au retour de l’une des sagas les plus impressionnantes, les plus importantes et les plus appréciées du cinéma. Matrix est de retour et avec les acteurs originaux, il y a donc des millions d’anciens adolescents qui, malgré la peinture des cheveux gris, donnent des bateaux de joie.

La dernière bande-annonce de Matrix s’intitule Déjà Vu et commence par une voix off de Trinity avec une réplique du premier film, lorsqu’elle explique que: « Déjà vu est généralement un problème dans Matrix. Cela arrive quand ils changent quelque chose. »

Cette phrase est répétée plusieurs fois. Nous voyons comment un chat noir croise le chemin de Neo comme dans le premier film, et nous voyons une série de balayages d’écran, se déplaçant entre les versions plus jeunes et plus anciennes des personnages, y compris Neo à Trinity, à Morpheus, Agent Smith, le Mérovingien et d’autres .

Comme dans le premier trailer du nouveau film Matrix, sorti en septembre, on entend la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane en fond sonore.

Et, au cas où vous auriez manqué le point, la bande-annonce affiche utilement le mot CHANGE, tout en écoutant une voix demandant « pourquoi utiliser un ancien code pour faire quelque chose de nouveau ? » et un autre qui observe que « ce n’est peut-être pas l’histoire que nous pensons qu’elle est ».

Cette semble indiquer que dans ce retour de Matrix, le retour aux thèmes originaux va être une constante, repensant sûrement l’histoire originale, lui donnant un sens qui jusqu’à présent nous avait échappé.

Selon une étude de Bank of America Merrill Lynch, il y a 20 à 50 % de chances que nous soyons piégés dans la réalité virtuelle simulée par ordinateur.

Les sœurs Wachowski ne manqueront sûrement pas l’occasion de tenter à nouveau de nous casser la tête avec un twist de scénario qui nous laisse totalement stupéfait au cinéma, comme elles l’ont déjà fait avec le premier film de la saga.

Comme tu le sais, le 17 décembre, le film sortira dans le monde entier, y compris aussi les cinémas d’Espagne. Alors, vous savez, si vous êtes de vrais fans, je ne sais pas ce que vous attendez pour réserver votre billet pour le 17.