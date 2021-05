Deja vu – Pini Zahavi prépare le transfert de Robert Lewandowski loin du Bayern Munich

Pas encore ça! Les derniers rapports d’Allemagne suggèrent que l’agent de football Pini Zahavi travaille sur un transfert pour son client polonais – Robert Lewandowski. Après une autre saison extrêmement réussie pour Lewandowski, plusieurs équipes sont intéressées à amener l’attaquant.

La situation contractuelle de Lewandowski au Bayern Munich est claire. Son contrat court jusqu’en 2023 et les Bavarois ne sont pas prêts à négocier un nouvel accord.

Selon Sport Bild, Pini Zahavi est prêt à faire pression pour un transfert, car les clubs de Premier League sont prêts à payer gros pour l’attaquant polonais. Mais, si le conseil d’administration du Bayern ne veut pas perdre Lewandowski de la même manière qu’il a perdu David Alaba, il pourrait être obligé de parler avec Zahavi.

Lewandowski et le Bayern ont trois choix. La première option est qu’ils s’entendent sur un nouveau contrat et Lewandowski termine sa carrière à Munich ou tente sa chance ailleurs au crépuscule de sa carrière. La deuxième option est que Lewandowski remplisse son contrat, qui court jusqu’en 2023, puis quitte en tant qu’agent libre. Et la dernière option est que le Bayern écoute les offres de l’attaquant.

Tout cela est probablement un stratagème de négociation pour obtenir à l’international polonais un nouveau contrat amélioré. Selon toute vraisemblance, le Bayern Munich ne laissera pas l’un de ses meilleurs joueurs et joueurs les plus importants partir en jouant à ce niveau.

Manchester United et Chelsea font partie des équipes de Premier League qui ont déjà été liées à un intérêt pour Lewandowski.