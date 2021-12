Déjà vu pour l’industrie de la vente au détail ; les incertitudes induites par la pandémie pourraient perturber la reprise en 2022

Avec l’approche omnicanale qui gagne du terrain, la technologie restera un catalyseur clé pour le secteur de la vente au détail et en 2022, l’accent sera probablement mis sur la construction d’une chaîne d’approvisionnement agile et durable qui offre la commodité du shopping « phygital ».

Juste après s’être remis des coups dévastateurs de la pandémie de cette année, l’industrie indienne de la vente au détail est à nouveau confrontée à des moments incertains avec des restrictions localisées dans de nombreux endroits pour freiner les infections à coronavirus alors même que les acteurs de l’industrie deviennent « phygital » pour répondre aux clients.

Avec l’approche omnicanale qui gagne du terrain, la technologie restera un catalyseur clé pour le secteur de la vente au détail et en 2022, l’accent sera probablement mis sur la construction d’une chaîne d’approvisionnement agile et durable qui offre la commodité du shopping « phygital ».

Des concepts tels que l’achat de vidéos peuvent devenir plus courants et les entreprises continueront d’adopter des analyses avancées pour améliorer les ventes et obtenir des informations exploitables granulaires sur le comportement des acheteurs.

De plus, avec l’arrivée au premier plan des médias sociaux et du marketing d’influence, la créativité et la poussée de contenu, en particulier avec les langues régionales, gagneront en importance.

Le directeur général et PDG de Metro Cash & Carry India, Arvind Mediratta, a déclaré que COVID avait radicalement changé le comportement des consommateurs et leurs habitudes d’achat.

Il a également souligné que les préoccupations en matière de santé et de sécurité ont principalement conduit à des décisions de consommation qui ont conduit les personnes à rechercher des produits essentiels, en particulier ceux présentant des avantages pour la santé.

« Les clients décident désormais « quand faire leurs achats », « où acheter » et « comment acheter », que ce soit en ligne, hors ligne ou un mélange des deux. Ils recherchent une expérience omnicanal transparente. Par conséquent, le phygital est devenu une partie intrinsèque de l’expérience d’achat des clients, et cette intégration entre la vente au détail hors ligne et en ligne est susceptible de se développer », a déclaré Mediratta à PTI.

Selon lui, les détaillants doivent s’imprégner d’une stratégie d’intégration pour améliorer la proposition de valeur et l’expérience client. Le partenaire de Deloitte Inde, Rajat Wahi, a déclaré que COVID a défini une «nouvelle norme» pour les détaillants et a modifié à jamais la dynamique commerciale pour eux.

Cependant, le secteur de la vente au détail, qui tire désormais parti de la technologie pour interagir avec ses clients finaux et les atteindre, est également aux prises avec certaines implications.

« Nous assistons à une érosion majeure de la fidélité à la marque dans les catégories de tous les jours alors que de nouveaux produits et marques sont lancés à la fois par les détaillants en tant que marques de distributeur et par les entrepreneurs » à domicile « , conduisant à une marchandisation rapide dans toutes les catégories », a-t-il déclaré.

Selon Wahi, la santé et la durabilité continueront d’être au centre des préoccupations dans un avenir immédiat. Wahi a noté que la fragmentation et la consolidation devraient se poursuivre, les plus gros détaillants devenant plus gros et les plus petits étant rachetés ou fermés en raison de diverses perturbations.

Avec l’émergence de la variante Omicron et des restrictions localisées mises en place par divers États, on craint de plus en plus que la reprise du secteur de la vente au détail ne soit touchée à court terme, selon les analystes.

Des données récentes de la Retailers Association of India (RAI) ont montré que les ventes au détail en novembre 2021 avaient augmenté de 9 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie de novembre 2019 et de 16 % par rapport à novembre 2020.

« Les affaires s’améliorent et nous espérons que cela se maintiendra. Cependant, il y a toujours des inquiétudes autour d’Omicron et de la troisième vague, conduisant à un sentiment d’optimisme prudent », a déclaré le PDG de la RAI, Kumar Rajagopalan. L’AVP et chef de secteur de l’ICRA, Sakshi Suneja, a déclaré que la propagation de la variante Omicron pose un risque majeur à la baisse sur la voie de la reprise.

L’associé et responsable de KPMG – Marchés de consommation et activités Internet, Harsha Razdan, a déclaré que les investissements dans les technologies numériques, les plateformes et les technologies centrées sur le client telles que les chatbots et les sites Web dédiés ont considérablement augmenté.

« Je pense que nous nous éloignons progressivement du ‘commerce de détail’ pour le ‘commerce de consommation’, un phénomène où les consommateurs sont au centre de la scène et sont responsables de générer la demande et de façonner la chaîne de valeur. À l’avenir, les entreprises continueront d’adopter des analyses avancées pour améliorer les ventes et obtenir des informations exploitables granulaires sur le comportement des acheteurs », a déclaré Razdan.

Le leader national d’EY Inde – Produits de consommation et vente au détail Angshuman Bhattacharya a déclaré qu’avec l’augmentation de la consommation, la croissance du commerce électronique et du commerce rapide, l’industrie devrait revenir aux niveaux de croissance d’avant COVID.

La pandémie a rendu les détaillants résilients et efficaces, et nombre d’entre eux se sont lancés dans un modèle de livraison à domicile. Malgré les menaces imminentes d’une autre vague, l’industrie est désormais mieux préparée à faire face aux risques de continuité des activités, a-t-il déclaré.

« Malgré une autre vague pandémique, le secteur est prêt pour une croissance multidimensionnelle au cours des 5 à 10 prochaines années, car de nouveaux modèles omnicanaux à plusieurs volets créeraient un modèle de vente au détail unique en Inde, en avance sur la courbe que la plupart des pays développés, et intégrant le réseau de vente au détail fragmenté du pays », a-t-il déclaré.

Commentant 2021, le PDG de Future Retail, le principal détaillant du pays, Sadashiv Nayak a déclaré qu’il serait résumé comme l’un de rythme, de proximité et de persévérance. Il avait déployé la présence et l’inventaire omnicanal dans 285 Big Bazaar et 85 magasins fbb indépendants.

Selon Bhattacharya, avec une reprise de l’économie et de la confiance des consommateurs, les segments discrétionnaires tels que les bijoux, les biens durables et les soins personnels sont déjà revenus aux niveaux d’avant COVID. Désormais, les détaillants adoptent des modèles multicanaux.

« L’intégration du commerce moderne et du commerce électronique, stimulée par les investissements des grandes entreprises de vente au détail dans les entreprises de commerce électronique, et l’inverse conduisent à un modèle commercial intégré et à un rôle changeant du commerce moderne en une plaque tournante pour l’intégration des consommateurs et des détaillants dans un captage », a-t-il ajouté. Les entreprises de vente au détail comme Ikea ont étendu leur présence dans le commerce de détail à la fois hors ligne et en ligne.

Nivedeeta Moirang, directrice des communications nationales d’Ikea ​​India, l’économie montre des signes de reprise progressive et au cours des deux dernières années, la maison a occupé le devant de la scène.

« Il y a eu une augmentation des intérêts de l’ameublement de la maison parmi les nombreuses personnes en tant que besoin essentiel… L’abordabilité, associée à un bon design et à une bonne fonctionnalité, restera des moteurs de croissance clés pour façonner la croissance de l’industrie de l’ameublement de la maison », a-t-elle déclaré.

Selon elle, avec de plus en plus d’achats en ligne, l’empreinte numérique des détaillants s’est accélérée et beaucoup, y compris Ikea, ont trouvé de nouvelles façons de rencontrer le client. « Ce comportement d’achat hybride est là pour rester et les entreprises doivent continuer à innover pour répondre aux clients quand, où et comment ils le souhaitent ».

Au cours de l’année, l’accord de 24 500 crores de roupies entre le Future Group et la division de vente au détail de Reliance Industries n’a pas pu être conclu. Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL), la branche de vente au détail de Reliance Industries, avait – pour la deuxième fois – prolongé le délai pour conclure son accord de 24 713 crores de roupies avec Future Group jusqu’au 31 mars 2022, car il attend toujours les autorisations réglementaires et judiciaires. Future Group est également engagé dans une amère juridique avec Amazon, qui s’oppose à l’accord.

