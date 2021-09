Dejan Lovren a déclaré qu’il était ” l’un des meilleurs défenseurs du monde ” avant la défaite finale de la Coupe du monde, ” a délibérément donné un coup de coude ” à Sergio Ramos et qu’il envisage maintenant de se venger de son rival de Chelsea Mateo Kovacic avec le Zenit ce soir.

Dejan Lovren devrait retourner à Stamford Bridge ce soir pour affronter Chelsea pour la première fois depuis son départ de Liverpool l’année dernière.

L’ancien défenseur central de Southampton a rejoint les Reds en 2014 et a fait 185 apparitions pour le club, marquant huit buts.

Le Zenit est en tête de la Premier League russe avec Lovren à l’arrière

Lovren a connu des succès en Premier League et en Ligue des champions, ainsi que des médailles d’argent en Super Coupe de l’UEFA et en Coupe du monde des clubs.

Et le vétéran croate a affirmé que Liverpool lui manquait plus qu’il ne lui manquait à la lumière de la crise des blessures des Reds au défenseur central la saison dernière.

Mais de nombreux fans des Reds n’étaient pas aussi convaincus que Lovren est tristement célèbre pour les nombreuses erreurs qu’il a commises pendant son séjour à Anfield.

Cependant, le défenseur n’a jamais manqué de confiance en ses capacités, affirmant même qu’il devrait être considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde avant la finale de la Coupe du monde 2018.

Il a déclaré: «J’ai montré que j’avais emmené Liverpool en finale de la Ligue des champions et maintenant, avec mon équipe nationale, nous sommes en finale.

“Je pense que les gens devraient reconnaître que je suis l’un des meilleurs défenseurs du monde et ne pas simplement dire des bêtises, je dirai.”

Lovren a quitté Liverpool en 2020 après six ans de service

Lovren était du côté des perdants lors des finales de la Ligue des champions et de la Coupe du monde cette année-là, le premier impliquant une blessure de Mohamed Salah.

Mais le joueur de 32 ans a pris sa revanche sur Sergio Ramos pour son défi contre Salah lorsqu’il lui en a laissé un lors de la victoire de la Croatie sur l’Espagne six mois plus tard.

Il a déclaré : « J’ai délibérément frappé Ramos après avoir blessé Salah ? Oui, c’est possible.

“Luka Modric a essayé de réduire la tension entre moi et Ramos, et nous affrontions l’Espagne avec l’équipe nationale croate, et je l’ai délibérément frappé avec mes coudes et lui ai dit que nous avions fait match nul maintenant.”

Les fans de Liverpool n’ont jamais vraiment su quel Lovren (à gauche) se présenterait pour les matchs, mais il est un vainqueur de la Premier League et un champion d’Europe

Ce soir, Lovren affronte son coéquipier croate Mateo Kovacic lors du match d’ouverture de la Ligue des champions du Zenit St Petersburg avec Chelsea – qui est en direct sur talkSPORT.

Et l’ex-star lyonnaise pourrait également vouloir se venger du milieu de terrain des Bleus après sa fouille effrontée contre la défense de son compatriote en 2018.

Kovacic a laissé un nom mémorable à Lovren lorsqu’il a été interrogé sur les chances de titre de Liverpool lors d’un événement caritatif avec la Croatie.

“Liverpool ne sera pas champion d’Angleterre”, a-t-il déclaré, selon le site Web local 24 Sata. “Pourquoi? Eh bien parce qu’ils ont Dejan Lovren.

Kovacic s’est finalement avéré correct car Liverpool a raté la gloire nationale plus tard dans la saison par un seul point face à son rival de Manchester City.

Le joueur de 27 ans a également battu Lovren au Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions 2018 et sera confiant de reproduire l’exploit après un bon début de nouvelle campagne.

