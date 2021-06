Dejan Lovren concède un penalty lors du match nul de la Croatie contre la République tchèque, mais talkSPORT a déclaré qu’il n’y avait “aucune intention” de l’ancien défenseur de Liverpool

in

La Croatie s’est remise d’une décision de penalty qui a rendu ses joueurs furieux alors qu’ils se battaient pour un match nul 1-1 contre la République tchèque à Hampden Park.

L’homme tchèque du moment, Patrik Schick s’est fait saigner par Dejan Lovren avec des rediffusions montrant que l’ex-Liverpool l’a attrapé avec un coude.

Lovren a clairement attrapé Schick mais cela ne semblait pas intentionnel

Lui et ses coéquipiers ne pouvaient pas croire à la décision

Mais dans une tournure surprise, l’arbitre Carlos del Cerro Grande a souligné le point de penalty après avoir reçu l’ordre de revoir l’incident par VAR. Schick a intensifié et a marqué le tir au but pour donner l’avantage à la République tchèque 1-0 à la mi-temps.

Le consensus est que la Croatie et Lovren ont été malmenés. Chris Iwelumo de talkSPORT a déclaré : « Je suis très surpris.

«Il se lève et son bras est levé dans une position naturelle. Il y a un contact mais il n’y a pas d’intention là-bas.

Pendant ce temps, Alex Crook a ajouté : « Vous verrez cela sur un très grand nombre de coups de pied arrêtés. Si vous commencez à donner des pénalités pour cela, il y aura énormément de tirs au but. »

Sans surprise, les hommes de Zlatko Dalic étaient en retrait mais étaient à égalité deux minutes après le début de la seconde mi-temps grâce à une excellente frappe d’Ivan Perisic.

Schick, qui a marqué le penalty, a inscrit les trois buts de la République tchèque à l’Euro 2020

Mais cet effort étonnant de Perisic a permis de partager le butin

Le résultat donne à l’Angleterre une chance de prendre la tête du groupe D si elle bat l’Écosse à Wembley ce soir. Une victoire pour l’Ecosse pourrait cependant les amener à la deuxième place.

