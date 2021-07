Déjeuner libre, immigration, plus d’assurance-maladie. Pas pour toi. 10z viral

in

« Frappez pendant que le fer est chaud », a déclaré la représentante Elissa Slotkin (D-Mich.), l’une des dizaines de centristes de la Chambre qui ont fait pression pour une action rapide sur l’accord du Sénat à travers le Capitole. « Si vous obtenez un accord, et s’il s’agit d’argent important, ne le laissez pas reposer. Il ne vieillit pas bien.

Elle est modérée avec la capacité de raser le paquet. Malheureusement, ce projet de loi peut passer sans le soutien du GOP au Sénat 50-50, mais il aurait besoin d’une unité démocratique presque totale.

Il me semble me souvenir d’une déclaration similaire : « : « Nous devons adopter le projet de loi pour que vous puissiez découvrir ce qu’il contient, loin du brouillard de la controverse ».

Traduction : faites cette loi avant que quiconque ne réalise ce que nous venons de faire. Snopes rapporte que cela est sorti de son contexte. Je ne sais pas quel contexte changerait le sens de cette déclaration.

Alors que les progressistes flattent Pelosi et font des menaces écrasantes pour faire échouer le projet de loi bipartite si elle ne respecte pas la ligne, les modérés encouragent l’orateur à abandonner son blocus de l’accord sur les infrastructures. Cela mettra certainement à l’épreuve la détermination des positions de la Chambre et du Sénat des démocrates. Et bien sûr, il y a le risque d’effondrement qui augmente à mesure que le processus s’éternise.

Et depuis que 50 démocrates du Sénat ont voté mercredi pour aller de l’avant sur le paquet bipartite, d’autres démocrates sont prêts pour “un peu plus de définition du niveau de cohésion que nous allons avoir en tant que caucus”, a déclaré le sénateur Chris Murphy (D-Conn .).

Les grosses factures créent toujours des frictions entre les chambres du Congrès, même s’il convient de noter que ces derniers temps, le Gum’ment semble être à l’aise avec l’idée de lancer de l’argent comme un marin en congé à terre. Compte tenu des clivages idéologiques des démocrates – avec des marges quelque peu minces, la coordination de ces deux paquets est exceptionnellement délicate.

“Tous [Sinema] a fait est de s’assurer que nous n’avons pas assez de confiance à moins qu’ils ne bougent tous les deux ensemble », a déclaré le représentant progressiste senior Mark Pocan (D-Wis.). “Nous avons été très clairs et Nancy Pelosi a été très claire à ce sujet.”

Pelosi a de nouveau insisté cette semaine sur le fait que le projet de loi sur les infrastructures ne mènerait nulle part à moins qu’elle n’ait en main le projet de loi de dépenses complémentaire de 3 500 milliards de dollars pour les partis. Il convient de souligner que nulle part l’une ou l’autre des parties ne déclare qu’elles font la volonté du peuple.

Les républicains ont accusé Pelosi de détenir le projet de loi comme «otage» du paquet plus important qui dépensera des milliards de dollars et augmentera les impôts des riches. Je ne sais pas pourquoi c’est une accusation; cela semble être un fait établi.

Et nous avons également des sénateurs de l’aile progressiste du parti qui exhortent leurs collègues de la Chambre à rester fermes.

« Ce serait bien si nous n’avions pas besoin d’un filet de sécurité, qu’au Sénat nous ayons notre propre adhésion à nos priorités parmi les démocrates. Mais elle est là », a déclaré la sénatrice Mazie Hirono (D-Hawaii). « Je dis : Bien. Merci Nancy.”

La Chambre est sur le point de faire une pause (lire: vacances payées en récompense du travail fantastique qu’ils font tous) pendant sept semaines à partir de vendredi, bien que les membres devront probablement revenir pour un vote de procédure afin de définir le plan de dépenses réservé aux démocrates. pour le lancement. Pelosi et le chef de la majorité Steny Hoyer (D-Md.) ont peu dit lors de réunions privées cette semaine sur un calendrier potentiel pour déplacer la législation du Sénat, qualifiant seulement la situation de « fluide »,

À la Chambre, il y a eu un accord précaire entre les deux principales factions dissidentes des démocrates alors qu’elles attendent des détails à travers le Capitole sur le plan bipartite. Mais faites attention, car dès que le Sénat adoptera cet accord bipartite, les modérés prévoient une poussée à plein régime pour un vote rapide. Voir citation ci-dessus.

Les négociateurs du Sénat Joe Manchin (DW.Va.), Todd Young (R-Ind.) et Bill Cassidy (R-La.) ont informé leurs homologues de la Chambre, un groupe bipartite appelé le Problem Solvers Caucus, composé d’environ quatre une douzaine d’heures modérées après l’annonce de leur accord bipartite sur les infrastructures

Les deux factions ont convenu que la Chambre était le plus gros obstacle à franchir pour les 550 milliards de dollars alloués en nouvelles dépenses aux routes, aux ponts et au haut débit.

Les démocrates du «caucus des résolveurs de problèmes» expriment déjà leurs demandes pour que Pelosi s’écarte de sa tactique. Certains discutent en privé de l’opportunité de se regrouper pour bloquer un vote sur le budget – faisant dérailler le projet de loi de dépenses uniquement démocrate – jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent.

Et aucun de ces gens n’a mentionné faire quoi que ce soit pour le bien du peuple américain.

