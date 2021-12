Dejounte Murray et le triple-double comme habitude

Dejounte Murray Il connaît un saut qualitatif remarquable cette saison et fait déjà partie des deux joueurs qui ont signé le plus de triple-doubles cette année, avec 6, équilibrant la balance avec Nikola Jokic. La base talentueuse de San Antonio Spurs Il veut montrer qu’il peut devenir une star de la ligue et donner de la compétitivité à une franchise qui semblait calomniée, mais est en mesure de se battre pour le play-in. De plus, il est l’un des joueurs de l’histoire de l’équipe avec 10 triples doubles ou plus, aux côtés de David Robinson.

Dejounte Murray est à égalité pour le plus grand nombre de triple-double cette saison. Son 6e ce soir : 24 points

12 CER

13 AST Il rejoint David Robinson en tant que seul joueur des Spurs avec plus de 10 triples doubles en carrière. pic.twitter.com/JXdAfrhpu9 – StatMuse (@statmuse) 21 décembre 2021