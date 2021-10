Dejounte Murray pourrait être le nouveau All Star de la saison 2021 2022

Il existe de nombreux exemples de joueurs qui ont pu atteindre des niveaux de jeu insoupçonnés sous la tutelle de Gregg Popovitch. La dynastie dorée des San Antonio Spurs il s’est forgé pendant des décennies dans des stars établies, des joueurs capables d’impliquer leurs coéquipiers et favorisant l’émergence inattendue de profils de rôles secondaires. De cette légendaire saga de modèles, il y a déjà des braises, et l’un de ceux qui sont venus partager un dressing avec certains des plus grands est Déjounte Murray. Puni par des blessures, qui ont entravé sa progression, le gardien de 25 ans affronte avec liberté de mouvement et sans pression concurrentielle, une campagne qui peut changer sa carrière.

En raison de son expérience et de son talent, il doit devenir la référence d’une équipe avec beaucoup de jeunes talents à développer et dans laquelle il devrait encaisser des gallons, à la fois en marquant et en créant le jeu. Murray a absolument tout pour réussir ; un corps athlétique qui lui permet de défendre les joueurs de différentes positions, une corpulence remarquable qui favorise sa défense, la vitesse dans les transitions, l’intelligence de jeu et la capacité de marquer. Dès qu’il aura une continuité dans ses comparutions devant le tribunal, il s’appuiera sur la sagesse de Popovich et pourrait atteindre un niveau stellaire, augmentant la compétitivité de la franchise texane et entamant un processus de reconstruction qui pourrait être accéléré s’il atteignait un statut plus élevé.

Dejounte Murray est le seul joueur de l’histoire des San Antonio Spurs avec un triple-double de 20 points et 15 passes décisives.

Ce qu’il a réussi à faire contre les Lakers sur une scène comme le Staples Center n’est pas une coïncidence, mais un avertissement clair aux marins de ce qui les attend. Il sera très intéressant de voir comment Gregg Popovich essaie de canaliser sa carrière et de combiner son développement individuel avec un niveau collectif qui permet San Antonio Spurs optez pour le play-in, objectif réaliste maximum qui peut être fixé. Un saut de qualité de Déjounte Murray cela entraînerait également l’amélioration évidente des jeunes joueurs tels que Keldon Johnson, appelé à faire un pas en avant dans un staff dont le contexte favorise que les jeunes aient la liberté et l’audace au dessus de l’habituel.