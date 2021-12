Del Amitri annonce sa première tournée nord-américaine en 25 ans

groupe écossais Del Amitri se lancent dans leur première tournée nord-américaine en 25 ans, à l’appui de leur premier album en près de deux décennies, Fatal Mistakes.

La tournée de 23 dates débutera le 26 mars à Agoura Hills, en Californie, et se terminera à Cleveland le 24 avril, avec des spectacles dans la plupart des grandes villes américaines et canadiennes.

Le line-up actuel du groupe comprend le membre fondateur et leader Justin Currie et les membres de longue date Iain Harvie (guitare) et Andy Alston (claviers). Ils sont complétés par le guitariste Kris Dollimore et le batteur Ash Soan, tous deux arrivés à la fin des années 90.

L’année dernière, le groupe a donné un spectacle gratuit au personnel du Scottish NHS (National Health Service). Il s’est déroulé le 9 décembre dans la célèbre salle Barrowland de leur ville natale de Glasgow. Le concert était le premier du groupe depuis plus de deux ans et était leur remerciement aux travailleurs qui ont apporté et continuent d’apporter une contribution aussi massive et désintéressée à la santé publique pendant la crise des coronavirus.

Del Amitri a vendu des millions d’albums et de singles à son apogée, libérant six albums studio entre 1985 et 2002. Ils ont eu cinq albums consécutifs dans le top dix au Royaume-Uni, dont la compilation Hatful Of Rain de 1998, et ont amassé un nombre impressionnant de succès emblématiques, 15 qui ont fait le top 40 du Royaume-Uni. Ils comprenaient des hymnes tels que « Nothing Ever Happens », « Always The Last To Know », « Driving With The Brakes On » et « Roll To Me ».

Écoutez le meilleur de Del Amitri sur Spotify.

Dates de la tournée de Del Amitri :

3/26 – Le Canyon Club – Agoura Hills, Californie

27/3 – La salle de bal Crescent – ​​Phoenix, AZ

29/3 – The Roxy Theatre – West Hollywood, Californie

3/30 – Pierre angulaire – Berkeley, Californie

4/1 – Le coucher de soleil – Seattle, WA

4/2 – Impérial – Vancouver, C.-B.

4/3 – Doug Fir Lounge – Portland, OR

4/5 – The State Room – Salt Lake City, UT

4/6 – Théâtre gothique – Englewood, CO

4/7 – Le Théâtre Stiefel pour la Perf. Arts – Salina, KS

4/9 – Shank Hall – Milwaukee, WI

4/10 – Fitzgerald Theatre – St. Paul, MN

4/11 – Théâtre Vic – Chicago, IL

4/13 – Horseshoe Tavern – Toronto, ON

14/04 – World Café Live – Philadelphie, PA

4/15 – Crystal Ballroom – Somerville, MA

4/16 – The Egg – Swyer Theatre – Albany, NY

4/18 – (Le) Poisson Rouge – New York, NY

4/19 – Le Bouleau – Alexandrie, VA

4/20 – The ArtsCenter – Carrboro, Caroline du Nord

4/21 – Variety Playhouse – Atlanta, GA

23/04 – Jergels – Warrendale, Pennsylvanie

4/24 – Music Box Supper Club – Cleveland, OH