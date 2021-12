Del Bosque : « Je suis très sympathique envers Kroos et Modric »

L’ancien entraîneur et joueur du Real Madrid, Vicente del Bosque, a pris le temps de faire l’éloge de Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema dans une interview avec Radio MARCA.

« San Mamés a toujours été un endroit agréable. Hier, il a gagné plus d’adeptes pour ce geste. Benzema est un grand joueur et la foule a montré sa chevalerie. Je suis très sympathique à Kroos et Modric, ainsi qu’à Benzema.

Del Bosque a célébré son 71e anniversaire le jour même où le Real Madrid a célébré une victoire 2-1 sur l’Athletic Club mercredi.

Le vétéran de la gestion a connu un grand succès en tant que joueur et entraîneur du Real Madrid. Del Bosque a remporté cinq titres de Liga avec le Real Madrid au cours des années 70. Il a également remporté deux titres de Liga et deux titres de Ligue des champions en un court passage à la tête du club espagnol.

Les trois joueurs mentionnés ont joué un rôle important dans le succès soutenu du Real Madrid au cours de cette saison ainsi que de nombreuses saisons passées où le club a trouvé de l’argenterie.