Del Bosque, médaille d’or de la Fédération galicienne de football

27/10/2021 à 18:12 CEST

Vicente Del Bosque, ancien sélectionneur national de football, recevra ce vendredi la médaille d’or de la Fédération galicienne de football (FGF) lors de l’acte de présentation du Congrès « El Camino del Fútbol & rdquor;, qui se déroulera à Saint-Jacques-de-Compostelle en présence du vice-président de la Xunta, Alfonso Rueda.

L’ancien entraîneur du Real Madrid détient déjà le titre de Ambassadeur honoraire du Camino de Santiago avec un caractère à vie, distinction qui lui a été décernée par la Xunta de Galicia en 2014. Ce vendredi, lors d’une cérémonie qui aura lieu à l’Hostal dos Reis Católicos, il recevra des mains du président de la FGF, Rafael Louzán, distinction maximale de la fédération territoriale.

Del Bosque agira en tant que parrain du congrès international du football qui se tiendra les 12 et 13 novembre dans la capitale galicienne, et qui ont confirmé leur présence en tant qu’entraîneurs conférenciers comme Eduardo Coudet (Celta), Manuel Pellegrini (Betis), Diego Martínez (ex Granada) ou Paco López (ex Levante).