Del Cerro Grande et Gil Manzano, choisis pour les matchs ‘top’ de cette journée des Champions

27/09/2021 à 19:52 CEST

L’UEFA continue de confier ses meilleurs matchs aux arbitres espagnols. Après les polémiques incessantes lors des derniers jours de la Liga, la commission des nominations de l’UEFA a confié aux arbitres espagnols, Carlos del Cerro Grande et Jésus Gil Manzano, deux des matchs vedettes de cette deuxième journée de Ligue des Champions : PSG – Manchester City et le Juventus – Chelsea.

Deux matchs entre quatre des principaux favoris pour le titre européen et peut-être les deux plus décisifs de cette semaine. Le Madrilène, qui a arbitré son dernier match au Nuevo Mirandilla entre Cadix et le Barça, dans lequel il a expulsé Frenkie de Jong et Ronald Koeman, dirigera ce mardi au Parc des Princes à Paris la passionnante rencontre entre les Français et les Anglais, dont l’accent sera mis sur la soi-disant mauvaise ambiance dans le vestiaire du PSG en raison du conflit d’attitudes entre Neymar et Mbappé, et les retrouvailles entre Pep Guardiola et Léo Messi.

Del Cerro Grande aura une équipe presque entièrement composée d’Espagnols, avec Cebrián Devís et Alonso Fernandez d’assistants, et Martinez Munuera dans le VAR, avec Jaime Latre quatrième fonctionnaire.

De son côté, l’Estrémadure sera au stade de la Juventus de Turin pour diriger le Juventus – Chelsea, entre un prétendant clair au titre malgré l’absence de Cristiano, et l’actuel champion du titre continental. Gil Manzano sera assisté dans les groupes par Diego Barbero et Ange de neige; dans le VAR sera Martinez Munuera et les hollandais Pol van Boekel; et le quatrième fonctionnaire sera José Luis Munuera Montero.

Aussi, la correspondance entre Zénith et Malmö à la Gazporama Arena de Saint-Pétersbourg aura une équipe VAR espagnole avec José Maria Sanchez Martinez et Guillermo Cuadra Fernández. Ils assisteront au grec Tasos Sidiropoulos, qui sera en charge et rendra justice dans ce parti.