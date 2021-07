Del Cerro Grande sera le quatrième officiel en Ukraine

in

01/07/2021 à 11:05 CEST

L’arbitrage espagnol a de la chance. L’arbitre Carlos del Cerro Grande a été désigné ce jeudi comme quatrième arbitre du duel quart de finale ce samedi de l’Eurocup entre l’Ukraine et l’Angleterre. Match qui sera sifflé par l’Allemand Felix Brych.

Il s’agit de la troisième rencontre de l’Espagnol dans le tournoi européen où il est resté seul après le départ d’Antonio Mateu Lahoz. C’est le premier match en tant que quatrième officiel. Del Cerro a débuté par un duel de style avec le match de la première journée France-Allemagne du groupe de la mort. Et où il a joué à un très bon niveau. Del Cerro a répété lors de la deuxième journée avec un match nul 1-1 entre la Croatie et la République tchèque où il avait raison en allant au VAR dans le maximum de Peña qui a fini par signaler en faveur de l’équipe tchèque.

Une fois leur quart de finale terminé, leur continuité sera conditionnée par l’équipe espagnole. Il semble clair qu’il ne sera pas désigné pour l’une des deux demi-finales si La Roja bat la Suisse et se classe parmi les quatre premiers. Il n’est pas habituel que l’instance d’arbitrage européenne désigne un arbitre de l’un des pays impliqués dans cette dernière partie du tournoi.. Dans le cas où l’Espagne ne continuerait pas et, tant qu’elle comprendrait qu’elle continue à siffler à un niveau élevé, Del Cerro a la possibilité de siffler l’une des deux demi-finales et même, si nécessaire, la finale.

La cerise sur une belle saison

Sa présence toujours dans ce Championnat d’Europe est l’aboutissement d’une saison intense tant au niveau national qu’international pour l’arbitre madrilène. Dans le Vieux Continent, il a été désigné pour l’une des deux demi-finales de la Ligue Europa. Concrètement, le match aller du duel entre Manchester United et la Roma s’est joué au stade Old Trafford et s’est terminé par une défaite anglaise 4-2.

En fait, il s’agit de sa deuxième demi-finale dans une compétition de clubs de l’UEFA au cours des trois dernières saisons après avoir atteint le niveau ELITE d’arbitre européen en décembre 2018. L’Eintracht-Chelsea d’il y a deux saisons a également sifflé en Ligue Europa. Son ascension a été fulgurante.

Une désignation qui est venue après son grand arbitrage lors des quarts de finale de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et Manchester City.. Un match qu’il a mené de manière exceptionnelle pour l’établissement d’arbitrage de l’UEFA et qui est devenu la grande lettre de présentation du Madrilène au niveau international. Il a également sifflé le duel des huitièmes de finale entre Porto et la Juventus à Turin.

Ce sera la deuxième fois que le champion du monde sera sifflé. Le seul précédent a été cette saison lors du match de Ligue des Nations le 11 octobre contre le Portugal, qui fait également partie de ce groupe, et qui s’est soldé par un nul 0-0. Une seule fois, il a également sifflé l’équipe allemande. Et c’est en se qualifiant justement pour ce Championnat d’Europe en novembre 2019 où il a fini par battre l’Irlande du Nord 6-1. Avec Del Cerro sera son assistant Juan Carlos Yuste qui, comme nous l’avons déjà dit il y a quelques jours dans SPORT; Il est le plus vieux de l’histoire du Championnat d’Europe. Il s’agit de sa quatrième nomination continentale.