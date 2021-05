Del Prete guide la ville de Montevideo vers la victoire

06/05/2021 à 04:27 CEST

. / Montevideo

Avec deux buts de l’attaquant argentin Gustavo del Prete, le Couple de la ville de Montevideo battre ce mercredi à Guabirá Bolivien pour 4-0 et fait une place dans la lutte pour la qualification aux huitièmes de finale dans le groupe B de la Coupe d’Amérique du Sud. Après le match nul 2-2 entre le Brésilien Bahia et l’Argentin Independiente, l’équipe uruguayenne a été claire sur l’importance d’obtenir une victoire pour s’installer dans une zone très homogène. Pour cette raison, il est allé la chercher dès le début du match, joué dans le parc Alfredo Víctor Viera de Montevideo, lancé dans l’attaque avec la plupart de ses footballeurs sur le terrain de son rival. Cependant, avant cinq minutes, il a négligé sa zone défensive plus que nécessaire et a pu payer cher lorsque Kevin Josué Mina s’est approché de la surface et était sur le point de marquer avec un tir qui passait à quelques centimètres du poteau droit. Tout indiquait que l’Équatorien allait être celui qui aurait généré le plus de danger pour la défense de la ville de Montevideo, mais après ce jeu, il a été blessé et a dû être remplacé.

À une dizaine de minutes, Luis Hurtado a renversé del Prete dans la surface et l’arbitre a sanctionné un penalty en faveur de l’équipe uruguayenne. Yonattan rak a pris la responsabilité de l’exécuter et de son coup s’est perdu bien au-dessus de la barre transversale. Malgré l’erreur, les locaux ont continué à attaquer, tandis que leur rival s’éloignait de plus en plus du but défendu par Cristopher Fiermarín. Enfin, après avoir essayé plusieurs fois, Montevideo City a trouvé son prix lorsque le chronomètre a coché 34 minutes dans la première mi-temps. Del Prete a mis en place un bon jeu pour le bon secteur, a changé le ballon du groupe, José Álvarez l’a donné au milieu du premier et Santiago Scotto l’a poussée sur la ligne pour crier 1-0.

Avec la tranquillité générée par le résultat en faveur, l’équipe dirigée par l’Argentin Pablo Marini a profité de la seconde période pour continuer à chercher des buts. Alors que Santiago Rodríguez et Scotto ont mis en place un circuit sur le côté droit, les Chiliens Marcelo Allende et Álvarez l’ont fait sur la gauche. Ils ont été rejoints par Darío Pereira, une pièce clé que l’équipe citoyenne doit à nouveau célébrer. À 68 minutes, le numéro 10 a assisté Del Prete, qui a mis le ballon contre le poteau et a célébré le deuxième but.

Bien que ce but ait définitivement clôturé le match, les Uruguayens sont allés pour plus et à la fin ils ont célébré deux fois. Sébastien Guerrero à 91 minutes et Del Prete à 93 a marqué les troisième et quatrième et a transformé la victoire en un glissement de terrain.

Ainsi, les Uruguayens ont atteint quatre points dans un tableau où ils sont troisièmes, un point derrière Bahia et deux points sur Independiente, qu’ils recevront le lendemain.