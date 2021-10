Del Shannon frappe avec une miss| uDécouvrir

Del Shannon a dû avoir des émotions mitigées à l’automne 1962. Après son énorme succès initial avec « Fuyez » et « Chapeau à Larry », aux États-Unis, il avait clairement perdu la tête, avec quatre singles consécutifs qui n’ont pas réussi à figurer dans le Top 20. L’un d’eux, « Cry Myself To Sleep », a à peine fait le Hot 100. La principale consolation était qu’au Royaume-Uni, le chanteur-écrivain de Coopersville, dans le Michigan, ne pouvait rien faire de mal.

Après ce double titre d’ouverture, Del avait de nouveau fait partie du Top 10 britannique avec les deux « So Long Baby » et « Hey! Petite fille. » Certes, ses fans d’outre-Atlantique n’étaient pas non plus très enthousiastes à l’idée de « Cry Myself To Sleep », et il a culminé à la 29e place là-bas. Mais son label britannique, Londres, a agi rapidement et a sorti « The Swiss Maid » comme son prochain single là-bas en quelques semaines.

La chanson a été écrite par l’auteur-interprète extrêmement doué Roger Miller, qui l’avait enregistrée l’année précédente sous le titre « Fair Swiss Maiden ». La version de Shannon a rapidement suivi son cours aux États-Unis, avec un simple pic n ° 64.

Mais Del a eu l’avantage promotionnel majeur au Royaume-Uni de commencer sa première tournée là-bas en septembre 1962, sur une double affiche attrayante avec Dion et une distribution de soutien comprenant Joe Brown, les Allisons et d’autres. À la mi-octobre, « The Swiss Maid » a commencé son ascension dans les charts britanniques, mais avec une entrée prudente au 42e rang.

Il a évolué rapidement, grimpant au n ° 19, puis passant neuf semaines impressionnantes dans le Top 10. Début décembre, il a culminé au n ° 2 – bloqué de la place n ° 1 par « Lovesick Blues » de Frank Ifield – et était le cinquième de ce qui serait sept des dix meilleurs succès britanniques pour Del en deux ans. Autre bonus pour ses références internationales, le single a passé trois semaines au n ° 1 en Australie.

