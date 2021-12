Del Shannon obtient un nouveau hit pour les vacances

Del Shannon a connu une année 1961 incroyable, grâce à des succès marquants comme « Fuyez » et « Chapeau à Larry. » L’année 1962 a également été très bonne pour lui au niveau international, mais si ses performances dans les charts aux États-Unis ont été décevantes cette année-là, il a terminé sur une véritable remontée. Un autre des singles classiques de Del Big Top, « Flirt dans la petite ville »est entré dans le Hot 100 juste à temps pour les vacances, sur le graphique du 22 décembre.

Écrit par le chanteur né dans le Michigan lui-même avec Maron McKenzie, « Little Town Flirt » était un autre excellent véhicule pour le falsetto de marque de Shannon. En effet, l’année suivante elle prêterait son titre à son prochain album. Le single n’est entré dans le classement Billboard qu’à la 97e place, et étant donné que ses deux sorties précédentes (« Cry Myself To Sleep » et « La femme de chambre suisse ») n’avaient atteint respectivement que les numéros 99 et 64, ce qui n’offrait pas une grande raison d’être optimiste.

Mais cette fois, c’était différent. « Le garçon est de retour avec un autre côté solide », a proclamé Billboard. «Sa voix est intelligemment doublée et la voix est traitée avec brio contre un chœur de filles efficace. Flip est ‘The Wamboo’. » « Flirt » a grimpé jusqu’au n°81, puis, après avoir rampé jusqu’au 78, il a décollé. La chanson est entrée dans le Top 40 vers la fin janvier 1963 et s’est arrêtée, fin février, au n°12.

À ce moment-là, il profitait de sa semaine de pointe de n ° 4 au Royaume-Uni, où Shannon était un favori. De plus, le single a également atteint le n ° 1 en Irlande et en Australie, et était dans le Top 10 au Canada et en Nouvelle-Zélande. Del a continué à être plus acclamé au Royaume-Uni avec son prochain single «Two Kinds Of Teardrops», qui n’a atteint que la 50e place aux États-Unis mais a atteint la 5e place de l’autre côté de l’Atlantique.

