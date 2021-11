Del Shannon suit le soleil pour le dernier Top Tenner américain

La carrière de Del Shannon a été marquée à la fois par le triomphe et la tragédie. Il comprenait des succès pop absolument classiques dans les années 1960 et un retour notable au début des années 80, avant de malheureusement mourir d’une blessure par balle auto-infligée en 1990. Le 21 novembre 1964, il est entré dans le Billboard Hot 100 avec ce qui s’est avéré être son dernier Top 10 américain, « Continuez à chercher (nous suivrons le soleil). »

Del a fait un début inoubliable à sa carrière graphique avec l’un des grands célibataires du début des années 1960, « Runaway », qui a dominé le palmarès américain pendant quatre semaines en 1961. En trois mois, il le suivait avec encore un bon single pour le label Big Top, « Hats Off To Larry ».

Les relations britanniques de Del

Shannon a développé une clientèle fidèle en Grande-Bretagne, où « Femme de chambre suisse », « Flirt dans la petite ville » et « Two Kinds Of Teardrops » ont été des succès consécutifs dans le Top 10, tous beaucoup plus importants que dans son pays d’origine. En avril 1963, Shannon a joué au Royaume-Uni avec Les Beatles, et a tellement aimé leur chanson « From Me To You » qu’il a dit au groupe qu’il allait l’enregistrer. Il l’a fait, et bien sûr, en quelques semaines, il est devenu le premier artiste à atteindre le palmarès des singles américains avec un Lennon & McCartney chanson.

Mais comme tant d’autres artistes américains, Shannon a trouvé les choses plus difficiles une fois que les Beatles ont mené l’invasion britannique des charts américains. « Keep Searchin’ » a été son dernier grand succès à domicile, faisant ses débuts au n ° 87 en tant que les suprêmes avait la chanson préférée de la nation avec ‘Bébé d’amour.’ Billboard l’a décrit comme une « forte suite au succès récent » et à la fin du mois de janvier, le single de Del atteignait la neuvième place.

Ses nombreux autres excellents enregistrements rencontrent moins de succès, mais il revient sur le devant de la scène en 1981 avec le Déroulez et obtenez-moi l’album. Il a été produit par une rock star de l’époque qui avait été élevée sur ses grands tubes, Tom Petit. La disparition tragique de Shannon ne devrait pas masquer une carrière vraiment mémorable.

