Del Taco ramène un classique mexicain authentique pour la saison des fêtes

Novembre n’a pas seulement marqué le début de la saison des vacances, il a également marqué le début de la saison des tamales dans un restaurant de restauration rapide préféré des fans. Del Taco, connu pour sa gamme complète d’articles mexicains sur mesure, a officiellement ramené ses authentiques tamales mexicains au menu pour la saison des vacances 2021 à la mi-novembre.

Une offre annuelle que les fans attendent depuis des mois, l’authentique menu tamale mexicain de Del Taco se compose de deux tamales distincts : les tamales étouffés rouges et verts et les tamales étouffés au fromage chili. Les tamales étouffés rouges et verts se composent de deux tamales garnis de sauces rouges piquantes et vertes piquantes, de crème sure fraîche et de coriandre fraîchement hachée, tandis que les tamales étouffés au fromage chili se composent de deux tamales de porc râpé juteux et garnis de piment de bœuf copieux, fraîchement fromage cheddar râpé et crème sure fraîche. Del Taco propose plusieurs options de commande différentes, y compris le 2 pour 4 $ Tamales, qui permet aux fans d’obtenir deux tamales de porc râpés fraîchement cuits à la vapeur pour seulement 4 $. Il y a aussi le Tamales 4 Pack, qui propose jusqu’à quatre tamales de porc. Le Tamales Fiesta Pack, quant à lui, permet aux fans de nourrir toute la famille avec 12 tamales, de la salsa maison Casera et des ustensiles.

« Le menu tamale de Del Taco est de retour et c’est officiellement la période la plus merveilleuse de l’année », a déclaré Tim Hackbardt, directeur du marketing de Del Taco, dans un communiqué de presse. « Les fans de Del Taco adorent nos tamales et attendent toute l’année le retour de leur plat réconfortant préféré des Fêtes. Nous sommes ravis de ramener également nos tamales étouffés au fromage chili préférés des fans et le populaire Tamales Fiesta Pack qui comprend 12 tamales. »

La nouvelle du retour du menu tamale a certainement été accueillie avec enthousiasme. Après que Del Taco a confirmé que les authentiques tamales mexicains seraient de retour au menu à partir du 18 novembre, les fans ont inondé la publication Instagram de la chaîne, avec une personne écrivant: « MERCI ». Une autre personne ne pouvait répondre que par « OUI OUI OUI !!! »

Les tamales mexicains peuvent être trouvés dans les succursales Del Taco participantes à l’échelle nationale pour une durée limitée pendant la saison des vacances. La chaîne de restauration rapide célèbre le retour du menu tamale avec une offre exceptionnelle. Du lundi 29 novembre au vendredi 31 décembre, les tamales Del Taco seront exclusivement disponibles à la livraison aux membres DoorDash DashPass. Les utilisateurs de DashPass peuvent également recevoir 3 $ de réduction sur toute commande supérieure à 15 $ pendant cette période.