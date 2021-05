Del Toro Footwear fait équipe avec l’artiste Alli Conrad – WWD

Del Toro Footwear s’est associé à l’artiste Alli Conrad pour une collaboration de chaussures en édition limitée.

Conrad, basé à Los Angeles, est un artiste et muraliste autodidacte et prometteur qui puise dans les cultures et les villes du monde allant de Tzfat en Israël, en Afrique du Sud et à Hong Kong à Singapour et Los Angeles.

Pour la collaboration de chaussures, l’artiste sino-américaine peint son design signature Groovy Baby Navy Blue – composé de lignes fantaisistes – sur la chukka en cuir blanc de Del Toro. La marque ne produit que 25 paires, chacune fabriquée sur commande, étant peinte à la main individuellement par l’artiste dans son atelier de Los Angeles, créant une pièce d’art portable de collection pour l’acheteur. Il n’y a pas deux chaussures identiques et chaque paire porte la signature de Conrad.

La collaboration est un nouveau chapitre pour la marque de chaussures récemment redémarrée, qui relance ce mois-ci sous la nouvelle direction de l’entrepreneur new-yorkais Andrew Roberts. Roberts est revenu au logo original de la marque, en se concentrant sur les designs de base, a lancé la première nouvelle collection de Del Toro en plus de deux ans avec quatre nouveaux styles, tous fabriqués à la main en Italie.

La collaboration en édition limitée coûte 595 $ et 25% des bénéfices iront à un organisme de bienfaisance dans le domaine de la sensibilisation à la santé mentale, une cause qui est importante pour l’artiste.

