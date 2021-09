Délai de deux semaines: la Cour suprême claque le gouvernement pour avoir choisi des noms pour les nominations au tribunal

in

« Nous sommes un pays démocratique. Vous devez respecter la primauté du droit », a déclaré le CJI, tout en avertissant le gouvernement de lancer un outrage à ses fonctionnaires si les nominations de la liste recommandée n’étaient pas effectuées de si tôt. Un avertissement similaire a également été émis par le tribunal la semaine dernière.

La Cour suprême a critiqué mercredi le gouvernement de l’Union pour avoir “choisi” des personnes pour les nominations à divers tribunaux à travers le pays, une semaine après avoir déclaré que le gouvernement “émasculait” les tribunaux en ne nommant pas les membres à temps.

La plus haute juridiction a donné deux semaines au gouvernement Narendra Modi pour préciser l’état actuel des nominations à ces organes quasi-judiciaires et également terminer les nominations des membres. « Revenez avec les lettres de nomination… et si quelqu’un n’est pas nommé, indiquez la raison », a déclaré un banc spécial dirigé par le juge en chef NV Ramana au procureur général KK Venugopal.

La magistrature, qui comprend également les juges DY Chandrachud et LN Rao, a déclaré qu’il était désolant que les noms recommandés par le comité de sélection soient traités avec mépris.

« Nous sommes un pays démocratique. Vous devez respecter la primauté du droit », a déclaré le CJI, tout en avertissant le gouvernement de lancer un outrage à ses fonctionnaires si les nominations de la liste recommandée n’étaient pas effectuées de si tôt. Un avertissement similaire a également été émis par le tribunal la semaine dernière.

Se référant aux recommandations du comité de sélection et de recherche pertinent (SCSC) de 11 membres judiciaires et de 10 membres techniques du Tribunal national du droit des sociétés, le CJI a déclaré que la lettre de nomination publiée comportait quelques noms « choisis » et a mis en doute la raison de garder le reste des noms sur la liste d’attente.

« De quel genre de sélection s’agit-il ? Et la même chose (a été) faite avec les membres de l’ITAT (Income Tax Appellate Tribunal) également. Nous sommes très mécontents de la façon dont les décisions sont prises… C’est contraire à la loi sur le service. Comment aller sur la liste d’attente sans épuiser la liste définitive ? a déclaré le juge en chef, entendant une série de requêtes de l’Association du barreau de Madras et du chef du Congrès, Jairam Ramesh, contre la loi de 2021 sur la réforme du tribunal.

« Nous avons passé des semaines à interviewer des centaines de candidats (pour des postes NCLT). Deux juges de la Cour suprême et le secrétaire aux finances et au droit faisaient partie du comité. Alors pourquoi rejeter le candidat recommandé ?… Nous avons voyagé dans tout le pays pour mener des entretiens. On a perdu notre temps ? il a dit.

« Quelle est l’inviolabilité du comité de sélection (qui est dirigé par des juges de la Cour suprême) si le gouvernement a le dernier mot ? Les sélections que nous avons effectuées deviendront inutiles », a souligné le juge Rao.

« Les gens sont laissés pour compte. Quand ils vont devant les hautes cours, on leur dit d’aller devant les tribunaux. Mais il y a des postes vacants dans les tribunaux », a déclaré le juge Chandrachud.

Venugopal a déclaré à un moment donné à la magistrature que le gouvernement avait le droit de rejeter des noms à des fins de nomination dans les tribunaux s’il y avait des allégations de corruption contre le candidat recommandé. Le gouvernement a affirmé qu’il avait notifié 84 nominations dans trois tribunaux différents – NCLT, Tribunal des forces armées et ITAT.

Les pétitionnaires dirigés par l’avocat principal Arvind Datar, représentant l’Association du barreau de Madras, ont remis en question la façon dont les nominations ont été faites alors que les lettres de nomination se lisaient “pour 4 ans ou jusqu’à nouvel ordre”, craignant que les nominations puissent être annulées à tout moment par le Centre. Il a également déclaré que le gouvernement n’avait nommé que 13 des 40 noms recommandés par le SCSC pour l’ITAT.

La semaine dernière, la Cour suprême avait donné un ultimatum d’une semaine au gouvernement pour combler les postes vacants dans les tribunaux, ou organismes quasi judiciaires, à travers le pays. Le CJI a déclaré « nous pensons que le gouvernement n’a aucun respect pour cette cour… vous (le gouvernement) testez notre patience ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.