Délai de liaison PAN-Aadhaar prolongé ! Votre PAN peut devenir inopérant s’il n’est pas lié à cette date

Date limite pour lier le PAN à la carte Aadhaar : La date limite pour relier Aadhaar au PAN a été prolongée par le gouvernement. Dans un tweet, Anurag Thakur, ministre d’État de l’Union aux Finances et aux Affaires commerciales, a fait certaines annonces importantes et a également informé de la dernière prolongation de la date d’Aadhaar-PAN. La date limite pour relier Aadhaar au PAN est désormais fixée au 30 septembre 2021.

Une prolongation de 3 mois a été accordée pour la liaison PAN-Aadhaar. Du 30 juin, la date limite a été prolongée jusqu’au 30 septembre pour relier PAN à Aadhaar.

Compte tenu des difficultés rencontrées par les contribuables, le gouvernement central avait précédemment publié une notification concernant la prolongation de la date limite pour l’indication du numéro Aadhaar et sa liaison avec le PAN au 30 juin 2021.

De plus, il y a eu certaines autres annonces au profit des contribuables. « La prolongation de diverses dates d’échéance, que ce soit pour la liaison PAN-AADHAAR, pour le paiement de l’impôt / pénalité dans le cadre du régime Vivaad se Vishwas, l’achèvement des procédures d’évaluation, l’achèvement des procédures de pénalité, l’enregistrement des fiducies et des institutions caritatives pour l’exonération de l’impôt sur le revenu, etc. fournira du temps supplémentaire, tant aux contribuables qu’aux autorités fiscales pour respecter le calendrier », a déclaré Shailesh Kumar, associé, Nangia & Co LLP.

Si vous possédez déjà la carte de numéro de compte permanent (PAN) et que vous êtes éligible pour obtenir un numéro Aadhaar ou si vous en avez déjà acquis un, vous devez alors communiquer le numéro Aadhaar au service des impôts sur le revenu. Votre liaison PAN Aadhaar doit être complétée, sinon le PAN deviendra «inopérant».

Une fois le PAN devenu inopérant, on ne pourra plus subir plusieurs transactions où le PAN doit obligatoirement être coté. Le Département de l’impôt sur le revenu a spécifié 18 transactions financières où la citation du PAN est obligatoire par un individu. Dans de tels cas, les transactions ne pourraient être effectuées que lorsque le PAN et Aadhaar sont liés, rendant ainsi le PAN réactif.

Pour lier Aadhaar avec la carte PAN, on peut aller sur le site Web de dépôt électronique du Département des impôts sur le revenu. On peut utiliser les identifiants de connexion ou même sans se connecter, la liaison d’Aadhaar et de PAN peut être effectuée. Le Département de l’impôt sur le revenu a clairement indiqué que pour le dépôt de l’ITR, le lien Aadhaar et PAN est obligatoire, sauf exemption spécifique.

