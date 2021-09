Délai de liaison UAN-Aadhaar prolongé jusqu’à cette date pour ces établissements – Vérifier les détails

Les employés qui rejoignent les établissements enregistrés à l’EPFO à compter du 1er octobre 2017 ont des UANS ensemencés par Aadhaar.

L’amorçage du numéro Aadhaar avec le numéro de compte universel (UAN) facilite le retrait et le transfert du fonds de prévoyance (PF) pour les employés. Régulièrement, les employeurs doivent remettre à l’EPFO les déclarations électroniques de challan (ECR) contenant les coordonnées de l’employé. L’ECR ne doit être déposé que pour les employés qui ont leur numéro Aadhaar ensemencé avec l’UAN.

Cette nouvelle règle devait être mise en œuvre à partir du 1er juin 2021, mais elle a ensuite été prolongée jusqu’au 1er septembre 2021. Désormais, la date limite pour la liaison Aadhaar de l’UAN a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 uniquement pour les établissements du nord-est et certains autres établissements.

Avantages de l’ensemencement Aadhaar UAN

Étant donné que l’amorçage d’Aadhaar est obligatoire pour tout retrait et transfert de fonds PF, la réception des contributions dans les UAN d’Aadhaar aide les membres à déposer des demandes en ligne pour bénéficier des retraits et déposer des candidatures électroniques sans l’intervention de l’employeur et évite les retards dans les retraits en raison du non-amorçage d’Aadhaar. en UAN.

Calendrier d’ensemencement d’Aadhaar UAN

Les employés qui rejoignent les établissements enregistrés à l’EPFO à compter du 1er octobre 2017 ont des UAN ensemencés par Aadhaar. En outre, le service e-KYC en ligne pour l’amorçage Aadhaar des UAN attribués avant le 01.10.2017 est disponible pour les employeurs et les employés sur le portail de l’EPFO et via UMANG APP et tout retrait du compte PF du membre n’est autorisé que si UAN est Aadhaar.

En ce qui concerne l’ensemencement d’Aadhaar, l’EPFO avait déjà émis des instructions datées du 1er juin 2021 exigeant que les UAN soient amorcés par Aadhaar pour la réception des contributions via ECR.

Cependant, compte tenu des défis auxquels sont confrontés les employeurs et les employés dans l’ensemencement rapide d’Aadhaar dans les UAN, en particulier compte tenu des corrections requises dans les données Aadhaar des employés à la suite de la deuxième vague de pandémie, l’EPFO avec l’approbation préalable du gouvernement central avait prolongé le délai pour l’ensemencement obligatoire d’Aadhaar dans l’UAN pour le dépôt d’ECR jusqu’au 1er septembre 2021.

Scénario actuel

Selon l’EPFO, les réclamations pour une prolongation du délai au-delà du 01.09.2021 ont été prises en compte et il est noté que globalement, environ 94% des UAN des membres cotisants de l’EPF ont un ensemencement Aadhaar mais il y a moins de pourcentage d’ensemencement Aadhaar dans les UAN des membres cotisants de l’EPFO Zone administrative de la région du Nord-Est et dans certaines classes d’établissements / industries telles que la fabrication de Beedi, le bâtiment et la construction et la plantation.

Extension d’ensemencement d’Aadhaar UAN

Maintenant, selon la dernière circulaire de l’EPFO, ce qui suit a été décidé :

(a) Compte tenu de la faible pénétration de l’Aadhaar dans la zone administrative de l’EPFO de la région du Nord-Est comprenant les États de l’Assam, de l’Arunachal Pradesh, du Manipur, du Meghalaya, du Mizoram, du Nagaland et du Tripura, le délai d’ensemencement obligatoire d’Aadhaar dans l’UAN pour le dépôt de l’ECR est prolongé jusqu’à 31.12.2021

(b) Compte tenu de la concentration d’établissements dans des localités éloignées et dans des zones touchées par l’insurrection, le changement fréquent des lieux de travail des travailleurs et d’autres contraintes connexes dans les classes d’établissements – fabrication de Beedi, construction et construction et plantations (thé, café, Cardamome, poivre, jute, caoutchouc, quinquina, noix de cajou, etc.) le délai d’ensemencement obligatoire d’Aadhaar dans l’UAN pour le dépôt de l’ECR est prolongé jusqu’au 31.12.2021.

(c) Pour les zones et les industries ou la classe d’établissements autres que ci-dessus, le retard dans le dépôt des ECR pour les mois de salaire d’août 2021 et de septembre 2021 uniquement en ce qui concerne les membres de l’EPF en raison du non-ensemencement d’Aadhaar dans les UAN ne devrait pas être présumé comme défaut de l’employeur pour le prélèvement de dommages-intérêts pénaux u/s 14B de la loi EPF & MP, 1952.

Que faire en tant qu’employé

En tant qu’employé, si vous avez déjà semé Aadhaar avec UAN, lancez le processus pour les lier. Vous pouvez vous connecter au portail des employés EPFO ​​pour vérifier le statut et télécharger les documents KYC. Mais, surtout, gardez le suivi et le suivi auprès de l’employeur si l’ensemencement reste incomplet même après quelques jours de téléchargement des documents. Votre employeur ne pourra pas communiquer et intimer vos salaires, détails PF avec EPFO, s’ils ne sont pas ensemencés.

