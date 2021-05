Délai de production du RTI prolongé de 2 mois pour les particuliers

La prolongation des dates d’échéance est susceptible de fournir un certain allégement aux contribuables sur le front de la conformité fiscale.

Compte tenu du grave impact de la deuxième vague de la pandémie de Covid sur les contribuables individuels et les entreprises, le service des impôts sur le revenu a prolongé de deux mois la date d’échéance de diverses conformités, y compris le dépôt de la déclaration de revenus, pour les salariés, jusqu’au 30 septembre à partir de juillet. 31.

Pour les sociétés et les particuliers assujettis au contrôle fiscal, la date limite de production de la déclaration est prolongée d’un mois, c’est-à-dire du 31 octobre au 30 novembre. Les dates limites de dépôt du rapport de contrôle fiscal et du certificat de prix de transfert ont également été prolongées par 1 mois à compter de leurs dates d’échéance respectives. Même, la dernière date de production de la déclaration tardive / révisée pour toutes les catégories de contribuables a été prolongée d’un mois, du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022.

La date d’échéance pour le dépôt des déclarations TDS et des états des transactions financières (SFT), qui doivent être déposées au plus tard le 31 mai, a été prolongée d’un mois jusqu’au 30 juin, tandis que les dates d’échéance correspondantes pour l’émission des certificats TDS sont également prolongées d’un mois pour 15 juillet.

«Cependant, pour les contribuables, dont la totalité de l’impôt sur le revenu n’est pas acquitté par TDS et l’avance d’impôt et un tel manque à gagner est supérieur à Rs 1 lakh, ils devraient s’efforcer de déposer leur RTI dans les délais d’origine respectifs pour éviter de facturer des intérêts 234A , qui est facturé lors du dépôt de l’ITR au-delà de la date d’échéance initiale au taux de 1% par mois pour chaque mois / partie de celui-ci après la date d’échéance initiale de dépôt d’ITR », a déclaré Shailesh Kumar, associé, Nangia & Co LLP.

