Délai de règlement : implications du cycle de règlement T+1

Par Sandeep Parekh & Rahul Das

Sebi a récemment publié une circulaire permettant aux bourses, à titre facultatif, d’introduire un cycle de règlement T+1, pour les opérations sur actions de sociétés cotées. T+1 est le jargon du marché pour dire que le temps qui s’écoule entre la date à laquelle un acheteur et un vendeur se rencontrent sur la plateforme d’échange pour décider d’une transaction et l’échange d’argent et de titres est d’un jour. À l’heure actuelle, en Inde (comme c’est la pratique mondiale répandue), un ordre d’achat/vente qui est exécuté sur une plate-forme d’échange sera réglé deux jours ouvrables après l’exécution de la transaction. Cela peut sembler un peu inhabituel, car lorsque nous allons acheter des tomates, nous les payons et obtenons la livraison en quelques secondes. Les marchés financiers suivent un système différent pour de multiples raisons, notamment la possibilité de compenser les ordres d’achat et de vente. Lorsque vous achetez deux kilos de tomates, il est peu probable que vous tentiez de les revendre au magasin plus tard dans l’après-midi, mais sur les marchés financiers, cela peut être possible, auquel cas vous ne payez que ce que vous avez acheté en net. Bien que le cycle plus long ait ses avantages, il comporte également des risques. Contrairement au marché de la tomate, l’autre partie peut devenir insolvable avant que ses obligations ne soient remplies. De plus, contrairement au marché de la tomate, le marché des valeurs mobilières garantit les transactions et assume ainsi le risque de défaut de l’une ou l’autre des parties.

En 2002, Sebi avait réduit le cycle de règlement des transactions de T+5 à T+3 et par la suite, en 2003, il a raccourci le cycle à T+2. Les dispositions de la présente circulaire, qui fixent un cadre général pour le passage des bourses d’un cycle de règlement à un autre, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Ceci a été fait pour donner à tous les acteurs du marché des valeurs mobilières, y compris les bourses et courtiers, le temps de mettre à niveau leur infrastructure technologique et d’autres systèmes opérationnels pour s’adapter à un environnement commercial avec un cycle de règlement plus court.

Le passage d’un système T+2 à un système T+1 aura de lourdes conséquences pour l’ensemble du marché des valeurs mobilières et, à l’exception de certains acteurs du marché, tels que les investisseurs étrangers, le raccourcissement du cycle de règlement devrait apporter plusieurs avantages à la communauté des investisseurs dans son ensemble.

Dans un document de discussion de 2013, Sebi avait exploré la possibilité d’introduire le système de règlement T+1 pour réduire le risque qu’une des parties à une transaction devienne insolvable et incapable de remplir ses obligations. Un système de règlement T+1 continuera à permettre la compensation des transactions comme décrit ci-dessus, à rendre les marchés plus efficaces et à réduire les risques opérationnels et systématiques. Raccourcir le cycle de règlement d’un jour réduira automatiquement le risque de défaut de paiement/de paiement de la contrepartie, diminuera les exigences de marge et donnera aux investisseurs plus de liquidité car ils pourront accéder à leurs fonds et titres un jour plus tôt.

Dans le même temps, le raccourcissement du cycle de règlement entraînera ses propres complexités. Par exemple, un cycle de règlement T+1 mettra naturellement la pression sur toutes les parties prenantes pour qu’elles améliorent leurs systèmes et processus afin de s’adapter à un cycle de négociation plus court. Les fonds et les titres doivent passer rapidement d’un compte à l’autre, les calculs sur la compensation et les virements bancaires doivent également rattraper leur retard. En outre, les FII, qui contribuent positivement à la croissance du marché indien des valeurs mobilières, ont fait part de leurs inquiétudes quant à certaines difficultés opérationnelles auxquelles elles seront confrontées dans le cadre d’un cycle de règlement T+1. Des problèmes tels que des complexités opérationnelles accrues en raison de l’exploitation dans des fuseaux horaires différents et la nécessité de préfinancer leurs transactions peuvent décourager certains investisseurs étrangers.

Cependant, les avantages de l’introduction d’un délai plus court pour le règlement des transactions peuvent l’emporter sur les difficultés auxquelles certains participants du marché peuvent être confrontés. Compte tenu des préoccupations de toutes les parties prenantes, Sebi n’a pas mandaté les bourses pour mettre en œuvre le système T+1 à tous les niveaux, et les bourses ont eu le pouvoir discrétionnaire de mettre en œuvre le cycle de règlement plus court pour tout nombre de scripts qu’elles jugent approprié. Par conséquent, au lieu d’écarter purement et simplement la nouvelle règle, il serait prudent de mettre en œuvre le cycle de règlement T+1 pour un nombre limité de scripts et de voir comment les investisseurs, y compris les investisseurs étrangers, réagissent de la même manière.

Sur le plan international, à ce jour, les bourses des principaux marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, Singapour, l’Australie et Hong Kong continuent de suivre le cycle de règlement T+2, les marchés chinois étant la seule exception. Cependant, les pourparlers en vue de l’évolution vers un cycle de règlement T+1 s’accélèrent dans différentes juridictions. Par exemple, en février 2021, la Depository Trust & Clearing Corporation des États-Unis, une société de services financiers qui règle l’un des plus grands nombres de transactions sur titres sur les marchés américains, a publié un livre blanc défendant l’évolution vers un cycle de règlement T+1 pour les actions. commerces aux États-Unis d’ici 2023.

Principalement, le passage à un cycle de règlement plus court sera dans l’intérêt d’une majorité d’investisseurs, y compris les investisseurs de détail, et réduira les risques du système. Cependant, étant donné l’ampleur des changements fondamentaux qui doivent avoir lieu sur le marché, il faut voir dans combien de temps les parties prenantes, y compris les bourses, les sociétés de compensation, les courtiers et les banques, seront en mesure de mettre à niveau leur infrastructure technologique et leurs systèmes opérationnels. collaborer de manière transparente les uns avec les autres pour terminer les cycles de règlement à une vitesse deux fois plus rapide. En outre, il serait prudent que toutes les bourses se consultent et introduisent le cycle de règlement T+1 pour les scripts sélectionnés de manière coordonnée et progressive.

Respectivement, associé directeur et associé principal, Finsec Law Advisors

