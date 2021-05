Délai d’exécution: les exportations d’avril dépassent le niveau d’avant la pandémie

En termes absolus, les exportations en avril s’élevaient à 30,6 milliards de dollars

Les exportations de marchandises ont bondi d’un record de 196% d’une année sur l’autre en avril, principalement grâce à une base favorable, le pays ayant été témoin d’un verrouillage induit par Covid en avril de l’année dernière. Cependant, ce qui est une agréable surprise, c’est que même en termes absolus, les exportations en avril s’élevaient à 30,6 milliards de dollars, en hausse de près de 18% par rapport au même mois en 2019 (avant le déclenchement de la pandémie).

S’adressant aux journalistes vendredi, le secrétaire au Commerce, Anup Wadhawan, a déclaré que la vague actuelle de la pandémie de Covid-19 ne modifierait probablement pas la trajectoire des exportations dans les mois à venir et que le commerce extérieur du pays continuerait de bien fonctionner. Le secrétaire a également déclaré que les taux de remboursement dans le cadre du programme de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), qui a remplacé le programme d’exportation de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS) à partir du 1er janvier 2021, pourraient être notifiés prochainement. Le schéma RoDTEP n’est pas encore opérationnel.

Par ailleurs, lors d’un événement de la chambre de l’industrie PHDCCI, le directeur général du commerce extérieur Amit Yadav a déclaré que les taux RoDTEP seraient annoncés dans 15 jours. Selon les dernières données officielles publiées vendredi, les importations ont également augmenté de 167% pour atteindre 45,7 milliards de dollars en avril, indiquant une amélioration de la demande intérieure. Fait intéressant, les importations d’or ont atteint 6,2 milliards de dollars en avril, contre 2,8 millions de dollars un an plus tôt.

Si la croissance inhabituelle des échanges a été favorisée par des effets de base favorables (les exportations ont baissé de plus de 60% et les importations de près de 59% en avril 2020), elle signale également que le pire est passé et que l’offre est en mesure de mieux répondre au choix. demande en hausse sur les marchés clés. Bien entendu, l’effet de base continuera également de soutenir la croissance du commerce dans les mois à venir.

Ce qui est également de bon augure, c’est que les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux), dont la croissance a largement dépassé celle des exportations globales de marchandises au cours des deux dernières années, ont augmenté de 160% par rapport à l’année précédente et de 20,5% par rapport Niveau 2019. Ces importations ont bondi de 130% d’une année sur l’autre et de près de 7% par rapport au niveau d’avril 2019.

Les analystes ont déclaré que le maintien des exportations élevées (en termes absolus) dans les mois à venir signalera un revirement significatif, car ils citent les montagnes russes des exportations à la suite de la pandémie du dernier exercice financier.

Grâce à l’augmentation des importations, le déficit commercial est passé à 15,1 milliards de dollars en avril, contre 13,9 milliards de dollars le mois précédent. Les produits ou groupes qui ont enregistré une forte croissance en avril comprennent les pierres précieuses et les bijoux (9271%), le cuir et les produits en cuir (1201%), les vêtements (927%), l’électronique (373%), les produits d’ingénierie (238%) et les produits pétroliers. (192%).

