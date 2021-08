Délai d’inscription prolongé pour les examens de perfectionnement ISC, ICSE ; voici comment vous pouvez postuler

in

La dernière date pour postuler à ces examens était le 1er août, mais maintenant la date a été prolongée jusqu’au 4 août (Image représentative : IE)

Le Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE) a récemment annoncé les résultats des examens ICSE (classe 10) et ISC (classe 12). Un nombre total de 99,98 pour cent ont réussi la classe 10 et quelque 99,76 pour cent ont réussi la classe 12 avec brio. Ceux qui sont cependant insatisfaits des résultats de l’examen ou ceux qui n’ont pas pu passer l’examen, voici quelque chose que vous pouvez faire.

Les étudiants, qui ne sont pas satisfaits des notes qui leur sont attribuées par le biais du nouveau système de notation alternative, peuvent se présenter aux examens de perfectionnement. Le réexamen aura lieu à partir du 16 août. La date limite pour postuler à ces examens était le 1er août, mais maintenant la date a été prolongée jusqu’au 4 août. Les candidats qui souhaitent postuler à l’examen peuvent visiter cisce.org et s’inscrire.

Des examens de compartiment seront également organisés par le conseil pour les élèves qui n’ont pas obtenu de certificat de réussite mais qui ont réussi à réussir en anglais et trois autres matières en classe 10 et en anglais et deux autres matières en classe 12.

Les étudiants peuvent également demander le transfert des centres pour ces examens. Une demande peut être transmise au conseil via le portail CARRIÈRES. Les demandes de transfert de centres ne seront activées qu’après que les candidats se seront inscrits à ces examens. Ceux qui ont envoyé une résolution de litige peuvent également s’inscrire aux examens de perfectionnement s’ils le souhaitent.

