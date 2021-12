Delain Mastermind Martijn Westerholt fait équipe avec Johanna Kurkela d’Auri dans Eye Of Melian

OEIL DE MELIAN est le fruit de l’auteur-compositeur et producteur néerlandais Martijn Westerholt, connu pour DELAIN et DANS LA TENTATION. En tant qu’auteur-compositeur principal du groupe de métal DELAIN, Martijn voulait un débouché pour créer une musique fantastique orchestrale luxuriante. En 2017, il fait équipe avec le parolier américain Robin La Joie, passionnée de fantasy depuis toujours qui passe une grande partie de son temps immergée dans les livres, en particulier les œuvres de Tolkien. Leur passion mutuelle pour la musique d’inspiration fantastique les a conduits à la création de OEIL DE MELIAN.

OEIL DE MELIANLa musique éthérée et symphonique de a été décrite comme une musique de film — déployant des paysages épiques et élégants dans l’esprit de l’auditeur. Artiste solo finlandais à succès Johanna KurkelaLa voix angélique de accélère le fantasme à pleine vie. Elle est également connue pour son travail dans AURI, ROUTE DE L’ALTAMULLAN et son mari Tuomas Holopainen‘s (SOUHAIT NOCTURNE) album « Musique inspirée par la vie et l’époque de Scrooge ». L’arrangeur et producteur d’orchestre finlandais contribue également au projet. Mikko P. Mustonen qui a travaillé sur de nombreuses sorties à succès dans divers genres. C’est son incroyable talent d’arrangeur classique qui ajoute la touche finale magique à la musique.

Les OEIL DE MELIAN équipage – Martijn le battement de coeur, Robin l’âme, Johanna la voix, et Mikko le squelette – visent à créer une musique qui emmène l’auditeur dans des paysages de rêve et des royaumes d’un autre monde. Leur premier album devrait sortir en 2022, le premier single étant désormais disponible en streaming ci-dessous. Musiciens invités sur OEIL DE MELIANle premier album de comprend un multi-instrumentiste Troy Donockley (SOUHAIT NOCTURNE, AURI) sur des tuyaux et des flûtes et l’artiste de métal celtique Leah avec sa voix éthérée signature.

OEIL DE MELIAN dit : « Nous sommes OEIL DE MELIAN, composé d’une fraternité de quatre personnes différentes de trois pays différents – les Pays-Bas, les États-Unis et la Finlande. Nous sommes tous les quatre fans de fantasy ringard depuis toujours et partageons une passion pour la musique éthérée et symphonique. Nous avons donc vécu une expérience incroyablement excitante en nous lançant dans ce voyage pour créer de la musique d’inspiration fantastique à partager avec tous vos esprits apparentés.

« En attendant… voici quelques faits à notre sujet : nous sommes une musique indépendante (aucune maison de disques n’appelle les coups) et à cause de cela, nous comptons beaucoup sur les personnes qui partagent notre musique avec d’autres (indice, indice) ; notre musique est conçue pour sonner comme si elle sortait tout droit d’une musique de film fantastique ; nos paroles contiennent de la fantaisie poétique/Tolkien-type thèmes (mais pas TOUJOURS direct Tolkien références… il y en a certainement quand même! »



