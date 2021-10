Délais d’expédition estimés pour les précommandes de nouveaux modèles de MacBook Pro maintenant jusqu’à fin novembre, début décembre

Les estimations d’expédition sur l’Apple Store pour les nouvelles précommandes de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont commencé à glisser entre fin novembre et début décembre. Dimanche matin, les estimations des configurations standard du MacBook Pro 14 pouces indiquaient des dates de livraison entre le 16 et le 23 novembre. La personnalisation d’un Pro 14 pouces pourrait repousser la livraison estimée à la mi-décembre.

Pour le MacBook Pro 16 pouces, les configurations standard affichent les délais d’expédition estimés entre le 23 novembre et le 1er décembre, avec des options personnalisées indiquant également les dates d’expédition de mi-décembre selon ce que vous choisissez.

L’Apple Store en ligne affichant les dates d’expédition estimées pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces au 24 octobre.capture d’écran

Apple a présenté ses nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors de son événement « Unleashed » le 18 octobre. Le nouveau design élimine la Touch Bar au profit d’une rangée de fonctions pleine grandeur. Apple a également ajouté une encoche aux écrans du MacBook Pro pour la première fois et a ramené plus d’options de port, notamment un port HDMI, trois ports Thunderbolt, un emplacement pour carte SD et une prise casque.

Nous obtenons également le retour du chargeur MagSafe avec les nouveaux MacBook Pro, Apple promettant de charger jusqu’à 50 % en 30 minutes. Les nouveaux ordinateurs portables seront également dotés de la technologie de taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion d’Apple et d’écrans de rafraîchissement Mini-LED 120 Hz.

Le modèle 14 pouces commence à 1 999 $ et le modèle 16 pouces à 2 499 $.