Delaney & Bonnie sur la scène des célibataires

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Delaney et Bonnie Bramlett ont concentré leur énergie sur la construction d’une réputation parmi les meilleurs représentants de la musique roots américaine imprégnée de soul, à la fois sur album et sur la route. Mais à deux reprises, leurs talents les ont également emmenés dans le Top 20 du palmarès américain des célibataires.

Au milieu de 1971, ils ont eu un hit n ° 13 avec “Never Ending Song Of Love”, une composition de Delaney Bramlett qui est également devenue un succès britannique important dans une reprise des New Seekers. Le 25 septembre de cette année-là, ils sont entrés dans le Hot 100 avec le suivi, “Only You Know And I Know” – pas leur propre chanson, cette fois, mais une écrite par Trafic ancien élève Dave Mason. Il a dépassé la propre version de Dave.

Dépasser l’auteur-compositeur

Mason avait atteint la 42e place des charts américains avec son original un an plus tôt, à l’été 1970, mais la lecture du couple en ferait bien plus. Il s’agissait de la nouvelle entrée la plus élevée au n ° 71, et a fait des progrès rapides, atteignant le Top 40 seulement deux semaines plus tard. Il a culminé au n ° 20 début novembre, la dernière apparition des Bramlett là-bas.

“Only You Know And I Know” a été l’un des dégustateurs de singles pour le sixième album de Delaney & Bonnie, D&B Together, sorti en mars 1972 dans le prolongement de Motel Shot. Leur talent artistique contagieux était, comme toujours, un pot de miel pour certains musiciens partageant les mêmes idées. L’album a présenté des apparitions d’invités de leur collaborateur désormais régulier Eric Clapton, aussi bien que Léon Russell, Duane Allman et Mason lui-même.

Une liste d’invités incroyable

La liste d’invités remarquable de D&B Together comprenait également la liste complète des acteurs de Derek et les dominos, le groupe avec Clapton qui s’était formé sous l’aile des Bramlett quelques années plus tôt sous le nom de Delaney & Bonnie & Friends. Le claviériste Bobby Whitlock, le bassiste Carl Radle et le batteur Jim Gordon ont tous joué sur le disque aux côtés des futurs contributeurs de Dominos Mason et Allman.

Le disque comportait la présence supplémentaire de grands joueurs tels que Steve Cropper, Billy Preston, Jim Price, Rita Coolidge, John Hartford et des grands noms du R&B dont Tina Turner, Merry Clayton, King Curtis, James Jamerson et Eddie Kendricks. C’était aussi l’album avec Delaney et Leon Russell “Groupie (Superstar)”, qui avait alors été popularisé en tant que « Superstar » par les charpentiers. D&B Together était un record, et un line-up, méritant une place bien plus élevée que son sommet n ° 133 aux États-Unis.